Une randonneuse perdue dans les bois entre Les Granges-Narboz et Oye-et-Pallet

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 29 novembre 2025 vers 13h30 pour porter secours à une femme de 56 ans égarée dans les bois entre les communes des Granges-Narboz et Oye-et-Pallet. Selon le Sdis 25, la recherche et la localisation précise de la victime a nécessité l’utilisation d’une moto neige ainsi que des reconnaissances pédestres.

La randonneuse, indemne mais en difficulté, se trouvait en contre bas d’une forte pente enneigée surplombant la D437, ce qui compliquait toute tentative de remontée par ses propres moyens.

Un dispositif de remontée pour l’extraction

Pour sécuriser la victime et la ramener en terrain praticable, les équipes spécialisées en milieux périlleux ont mis en place un dispositif technique adapté. Le Sdis 25 précise que la quinquagénaire a été extraite au moyen d’un dispositif de remontée, installé par les spécialistes en milieux périlleux.

Après examen sur place, il s’est avéré que la quinquagénaire ne présentait aucune blessure. Après bilan médical, elle n’a pas fait l’objet d’un transport à l’hôpital et a été raccompagnée à son véhicule.