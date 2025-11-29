Une randonneuse perdue dans les bois entre Les Granges-Narboz et Oye-et-Pallet

La randonneuse, indemne mais en difficulté, se trouvait en contre bas d’une forte pente enneigée surplombant la D437, ce qui compliquait toute tentative de remontée par ses propres moyens.
Un dispositif de remontée pour l’extraction
Pour sécuriser la victime et la ramener en terrain praticable, les équipes spécialisées en milieux périlleux ont mis en place un dispositif technique adapté. Le Sdis 25 précise que la quinquagénaire a été extraite au moyen d’un dispositif de remontée, installé par les spécialistes en milieux périlleux.
Après examen sur place, il s’est avéré que la quinquagénaire ne présentait aucune blessure. Après bilan médical, elle n’a pas fait l’objet d’un transport à l’hôpital et a été raccompagnée à son véhicule.