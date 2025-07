Une soixantenaire alcoolisée interpellée après un accident matériel à Besançon

Une patrouille de police est intervenue vers 17h30 après l’appel d’une femme concernant un accident matériel de la circulation place de Coubertin impliquant une conductrice en état d’ivresse.

À l’arrivée des agents sur les lieux, la requérante a expliqué que son véhicule avait été frotté par la conductrice du second véhicule qui sortait de sa place de stationnement.

D’après les policiers, la conductrice en cause sentait l’alcool et aurait admis aux fonctionnaires en avoir consommé. Elle a été interpellée et conduite au commissariat.

Agée de 62 ans, elle présentait, après test, un taux de 0,85 mg/l d’air expiré. Placée en garde à vue et entendue après dégrisement, elle a reconnu avoir bu plusieurs verres de vin blanc entre midi et 16h avant de prendre le volant.

À l’issue de sa garde à vue, elle a écopé d’une ordonnance pénale devant le délégué du procureur pour le mois de novembre prochain.