Valoreille
Faits Divers

Valoreille : deux véhicules se percutent frontalement sur la D39

Publié le 21/08/2025 - 17:51
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce jeudi 21 août 2025 en début d'après-midi sur la commune de Valoreille pour un choc frontal entre deux véhicules.

© Élodie R.
L'accident a eu lieu sur la départementale 39. Dans le premier véhicule, un utilitaire, se trouvaient un couple de ressortissants allemands âgés de 54 et 56 ans. Légèrement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital Nord Franche-Comté.

Dans le deuxième véhicule se trouvait un homme de 70 ans. Incarcéré et grièvement blessé, il a été pris en charge et transporté médicalisé par le SMUR à l'hôpital Nord Franche-Comté. La circulation a dû être interrompue dans les deux sens durant toute la durée des opérations.

Publié le 21 aout à 17h51 par Eddy R.
