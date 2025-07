Vetoquinol devient partenaire officiel du centre de formation du FC Sochaux

Souhaitant renforcer son engagement pour la jeunesse, la formation et les valeurs régionales, la marque sera présente sur les maillots des jeunes joueurs, au centre de formation et dans les espaces du Stade Bonal.

Crée à Lure en Haute-Saône en 1933, Vetoquinol fait partie du top 10 mondial des laboratoires de santé animale. Indépendant, le laboratoire innove, développe et commercialise des médicaments, des solutions et des produits de soins destinés aux animaux de compagnie et aux animaux d’élevage. Il est présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Désigné meilleur centre de formation de National et parmi les dix meilleurs centres de formation français par la FFF, le centre de formation du FCSM a également été classé dans le top 20 des meilleurs centre de formation au monde par l’observatoire du football CIES.

L'humain et le territoire au coeur des priorités

La signature du partenariat entre les deux entités a eu lieu au siège de Vetoquinol à Lure en présence de Matthieu Frechin, président directeur général de Vetoquinol et Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard.