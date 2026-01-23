Vincent Gay, le nouveau directeur général de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football annonce la nomination de Vincent Gay au poste de directeur général, depuis le 8 janvier 2026.

Professionnel reconnu du management et de la direction de structures accueillant du public, Vincent Gay dispose de près de trente années d’expérience dans les domaines de l’éducation populaire, de l’enseignement, de l’hébergement collectif et du secteur médico-social. Il a également été directeur d’EHPAD pendant près de dix ans.

Engagement citoyen et associatif

Parallèlement à son parcours professionnel, Vincent Gay s'est "fortement impliqué dans la vie citoyenne et associative, notamment au sein d’instances nationales et régionales du secteur sanitaire et social, ainsi que dans la gouvernance sportive locale, en tant que secrétaire de l’Office Municipal des Sports de Marsannay-la-Côte", explique la ligue.

10 années de présidence d'un club

Le football constitue un engagement de longue date dans son parcours. Joueur, bénévole depuis plus de trente ans et ancien président durant dix ans du Cercle Laïque Marsannay Football, Vincent Gay possède une connaissance fine des réalités du football amateur et de son rôle social au cœur des territoires.

À l’occasion de sa prise de fonction, le nouveau Directeur Général de la Ligue a déclaré : "Diriger, c'est avant tout servir un collectif et donner du sens à l’action. Le football, enfin, est un fil conducteur de mon parcours (…) Aujourd’hui, en qualité de Directeur Général de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football, je souhaite inscrire mon action dans l’écoute, la proximité avec les territoires et le respect du projet fédéral, au service des clubs, des bénévoles et des licenciés".