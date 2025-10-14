Voie ferrée : un train usine pour les travaux de modernisation entre Besançon et Deluz

Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.

Les travaux de ce chantier de grande ampleur ont lieu de nuit en semaine jusqu'au samedi 20 décembre (matin), avec l'intervention d'un "train-usine". Il s’agit d’un dispositif industriel ferroviaire composé d'une succession d'engins capables de renouveler l'ensemble des constituants de la voie (rails, traverses et ballast) en un temps limité. Il n’en existe que trois en France et grâce à cette technologie, "près d'un kilomètre de voie peut être remis à neuf chaque jour, contre seulement une centaine de mètres avec des moyens classiques", précise SNCF Réseau.

Le chantier comprend plusieurs opérations majeures :

renouveler 11 km de voies avec l'intervention d'un train-usine,

avec l'intervention d'un train-usine, remplacer 20 000 tonnes de ballast ,

, réaliser des travaux de mise en accessibilité du quai n°1 de la gare de Novillars,

du quai n°1 de la gare de Novillars, entretenir et sécuriser les ouvrages et les abords.

Au plus fort de l'opération, 350 agents et 15 entreprises sont mobilisés en moyenne chaque nuit, avec près de 2 000 heures d'insertion réalisées sur ce chantier.

Ces travaux entraînent :

la fermeture du passage à niveau n°64 à Thise jusqu'au samedi 25 octobre 2025 avec une déviation mise en place,

jusqu'au samedi 25 octobre 2025 avec une déviation mise en place, la fermeture de nuit (20h - 7h) en semaine du passage à niveau piéton n°67 à Roche-lez-Beaupré jusqu'au au samedi 08 novembre 2025.

L’utilisation du train usine permet également de réinjecter directement 45% du ballast extrait de la voie après avoir été tamisé et lavé grâce à la station de lavage intégrée au train. Cela représente "une économie de 70% d’eau et jusqu’à 90% de réduction des émissions de CO?", indique SNCR Réseau.

Dans cette même démarche d’économie circulaire, SNCF Réseau assure également que 100% des matériaux vont également être recylcés et valorisés dans les filières de travaux publics.