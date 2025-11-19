Mercredi 19 Novembre 2025
Besançon
Vol aggravé, recel et défaut de permis : un jeune couple interpellé à Besançon

Publié le 19/11/2025 - 12:00
La police nationale de Besançon a interpellé, le 16 novembre 2025 à 16h00, un couple soupçonné d’être impliqué dans le vol d’une trottinette électrique commis la veille sur la zone commerciale de Châteaufarine.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les effectifs de la Brigade anticriminalité (BAC), qui effectuaient des recherches près du domicile du propriétaire du véhicule identifié lors de la fuite des voleurs, ont repéré l’automobile en question dans l’après-midi. Le conducteur, âgé de 45 ans, et sa compagne, âgée de 17 ans, tous deux de nationalité roumaine et résidant à Besançon, en descendaient lorsqu’ils ont été contrôlés.

Lors de la vérification, le conducteur n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire français, indiquant être titulaire d’un permis roumain. Les policiers ont également découvert à l’intérieur du véhicule la trottinette dérobée la veille. Le couple a été immédiatement placé en garde à vue. Les intéressés ont affirmé avoir acheté l’objet à un individu non identifié.

Une perquisition effectuée à leur domicile a permis la découverte de quatre autres trottinettes, d’un vélo de course de marque Cube, de sept jerricans de carburant, de matériel de chantier ainsi que d’ustensiles de cuisine neufs encore emballés.

Lors de son audition, l’homme a reconnu le vol d’une seule trottinette mais a nié être impliqué dans les autres. Il a déclaré avoir acheté l’ensemble des objets retrouvés à son domicile. Sa compagne est, selon lui, seule responsable d’un second vol de trottinette. Il a également contesté l’infraction de défaut de permis, affirmant être titulaire d’un permis roumain en cours de validité.

La garde à vue du couple a pris fin le 18 novembre 2025. L’homme est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéle 28 mai 2026 à 15h. La jeune femme est convoquée devant le juge des enfants ce mercredi ainsi qu’à la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse début décembre 2025.

Publié le 19 novembre à 12h00 par Alexane
