Une patrouille de police est intervenue peu après 14h30 rue des Granges pour un vol de deux flacons de parfums par un homme de 24 ans en situation irrégulière sur le territoire français.

Interpellé et placé en garde à vue, l’homme a reconnu avoir volé les parfums dans le but de les revendre pour avoir un peu d’argent et le fait de ne pas être en situation régulière.

À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le procureur de la République dans l’après-midi du 9 juillet 2025.