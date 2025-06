Week-end Grand Siècle à la Citadelle, les 27, 28 et 29 juin 2025

Un anniversaire exceptionnel

En 1675 débutaient les travaux de la Citadelle de Besançon, conçue par Vauban sur ordre de Louis XIV. Son objectif ? Renforcer les défenses du royaume de France. En cette année 2025, nous fêtons le 350e anniversaire de la vieille dame. Elle est toujours remarquablement énergique et déterminée, même si elle n’a plus à défendre le royaume, et en premier lieu Besançon et ses habitants. En témoigne une année complète de festivités destinées à tous.

Le week-end Grand Siècle

Bienvenue en 1683 ! Louis XIV vient pour assister à l’entrainement des cadets et voir la fin de chantier de la Citadelle. Plongez dans la vie quotidienne de la Citadelle à l’époque et découvrez les nombreux personnages hauts en couleur qui l’habitaient. Comédiens, chanteurs, associations de reconstitution et artisans seront au rendez-vous pour faire marcher la machine à remonter le temps ! Pour information, cette reconstitution réunit 70 intervenants.

En immersion dans le Grand Siècle

Préparez-vous à vivre un grand voyage dans le temps rythmé par des tirs d’artillerie, des combats à l’épée, des contes, des chants, des scènes de taverne, des déambulations équestres…

Attention, le Roi lui-même, nous fait l’honneur de sa présence !

Les activités sur l’ensemble du week-end

Préparez-vous, car, durant ce week-end grand Siècle, vous pourrez :

Observer le travail minutieux des artisans (forgeron, bourrelier, tailleur…) dans la cour de l’arsenal

Être interpellé par les personnages déambulant dans le parc Saint-Étienne (compagnie La Gouaille)

Assister à diverses saynètes illustrant la vie quotidienne dans la citadelle à l’époque

Écouter des contes dans la chambrée

Assister à des démonstrations de tir

Profiter de scènes de taverne en musique

Déguster un repas dans la tradition du XVIIe siècle.

Le vendredi, uniquement :

Initiation à l’escrime, à la danse et à la taille de pierre

Petit tour en calèche sur demande, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le samedi et dimanche, uniquement

Arrivée du Roi et de son cortège, suivie de scènes protocolaires, démonstrations et déambulations équestres

Mariages de l’époque, dans la chapelle, plusieurs fois par jour

Bivouac militaire avec présentation d’un canon

Infos +

Citadelle de Besançon 2025, une saison royale

Tarifs : Ces activités sont incluses dans le billet d’entrée de la Citadelle Billeterie : différents tarifs, différentes formules : www.citadelle.com



Renseignements et réservations : Téléphone : 03 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr

Accès :

o Avec la ligne de bus Ginko Citadelle. Détails ici

La Citadelle sur les réseaux sociaux :