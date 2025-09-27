Samedi 27 Septembre 2025
Franche-Comté
Nature

Week-end lumineux en Franche-Comté : soleil et températures douces en perspective

Publié le 27/09/2025 - 09:00
Mis à jour le 25/09/2025 - 17:07

Voici les prévisions générales de Météo-France pour le week-end des 27 et 28 septembre 2025. Globalement, le temps devrait être agréable avec une pointe de fraîcheur résistante samedi.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi matin pourra être un peu nuageux ou brumeux localement, mais le ciel devrait se dégager partiellement dans l’après-midi, sans précipitation notable dans la plupart des secteurs. Dimanche, la journée sera favorable, avec un ciel lumineux et des éclaircies durablement présentes. Les températures sont fraîches au réveil (autour de 5 à 9 °C selon les communes), mais remontant l’après-midi vers environ 14 à 18 °C selon les lieux.

Samedi, à Besançon, un ciel plutôt dégagé est dans l’après-midi, avec des périodes de nuages le matin (brumes ou nuages bas possibles). Aucune précipitation significative n’est prévue. Les températures seront comprises entre 8 °C et 14 °C. Dimanche, beau temps sec en perspective, avec des éclaircies dominantes, et un après-midi agréable. Températures maximales aux alentours de 18 °C.

À Pontarlier, samedi matin, le ciel sera peu nuageux. Dans l’après-midi, de belles périodes d’éclaircies sont attendues. Températures maximales : environ 14 °C. Dimanche, le temps sera sec et souvent ensoleillé, avec des éclaircies marquées. Températures maximales estimées à environ 16 °C.

Sur les bilans climatiques pour le mois de septembre à Dole, les températures maximales atteignent souvent 22 °C en conditions favorables. Pour ce week-end, on peut s’attendre à un temps sec, des éclaircies présentes et des températures plus agréables l’après-midi, proches des valeurs observées habituellement en fin septembre dans la région (autour de 18-20 °C). (Interprétation des tendances régionales)

Vesoul devrait connaître un week-end globalement sec, avec des éclaircies le dimanche et des températures de saison en après-midi.

À Lons-le-Saunier, samedi, quelques pluies possibles (faible probabilité ~40 %), avec un cumul très modeste (~0,1 mm). Températures : 9 °C le matin, jusqu’à 16 °C en journée. Dimanche, le ciel sera dégagé à part quelques passages nuageux, mais la météo sera plus lumineuse. Températures maximales autour de 19 °C.

À Belfort, la tendance s’oriente vers un temps sec, des éclaircies dimanche, et des températures en hausse l’après-midi, en accord avec le contexte régional.

Besançon
Nature Société

À Besançon, une marche pour le climat, la justice et les libertés prévue ce dimanche

Une centaine d’organisations, de collectifs, de mouvements et d’associations appellent à rejoindre la grande journée nationale de mobilisation “Climat, Justice, Libertés” le dimanche 28 septembre 2025. À Besançon, l’une d’entre elle aura lieu dès 10h30 à la Gare d’eau. Elle est portée localement par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

Publié le 26 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Nature

Deux nouvelles espèces de champignons découvertes en Haute-Saône

Lors d’inventaires dans les forêts humides de Bourgogne-Franche-Comté, réalisés en septembre 2025 dans le cadre du programme les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté, deux nouvelles espèces de champignons ont été découvertes en Haute-Saône : Stylonectria hygrophila et Cosmospora nemaniae. 

Publié le 24 septembre à 09h10 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Nature

Un week-end entre nuages et éclaircies en Franche-Comté

Si l’on en croit les prévisions de Météo France pour ce week-end du 13 et 14 septembre 2025, l’été semble bel et bien derrière nous. Le soleil devrait être timide et les températures plutôt fraîches, mais bonne nouvelle, la pluie ne devrait normalement (presque) pas s’inviter dans le ciel comtois. 

Publié le 13 septembre à 08h11 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature

Doubs : fin des restrictions d’eau après le retour des pluies

Après un été marqué par la sécheresse et deux vagues de chaleur successives, la situation hydrologique du Doubs connaît enfin une embellie. Face à une amélioration durable, la préfecture annonce ce 11 septembre la levée totale des restrictions d’usage de l’eau, en vigueur depuis plusieurs mois.

Publié le 11 septembre à 16h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et pluie-inondation : 6 départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France place les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire en vigilance jaune SMS (situation météorologique à surveiller) "pluie-inondation" à compter de ce lundi 8 septembre 2025, et jusqu’à demain, mardi 9 septembre 2025 matin.

Publié le 8 septembre à 14h00 par Alexane

