Week-end lumineux en Franche-Comté : soleil et températures douces en perspective

Samedi matin pourra être un peu nuageux ou brumeux localement, mais le ciel devrait se dégager partiellement dans l’après-midi, sans précipitation notable dans la plupart des secteurs. Dimanche, la journée sera favorable, avec un ciel lumineux et des éclaircies durablement présentes. Les températures sont fraîches au réveil (autour de 5 à 9 °C selon les communes), mais remontant l’après-midi vers environ 14 à 18 °C selon les lieux.
Samedi, à Besançon, un ciel plutôt dégagé est dans l’après-midi, avec des périodes de nuages le matin (brumes ou nuages bas possibles). Aucune précipitation significative n’est prévue. Les températures seront comprises entre 8 °C et 14 °C. Dimanche, beau temps sec en perspective, avec des éclaircies dominantes, et un après-midi agréable. Températures maximales aux alentours de 18 °C.
À Pontarlier, samedi matin, le ciel sera peu nuageux. Dans l’après-midi, de belles périodes d’éclaircies sont attendues. Températures maximales : environ 14 °C. Dimanche, le temps sera sec et souvent ensoleillé, avec des éclaircies marquées. Températures maximales estimées à environ 16 °C.
Sur les bilans climatiques pour le mois de septembre à Dole, les températures maximales atteignent souvent 22 °C en conditions favorables. Pour ce week-end, on peut s’attendre à un temps sec, des éclaircies présentes et des températures plus agréables l’après-midi, proches des valeurs observées habituellement en fin septembre dans la région (autour de 18-20 °C). (Interprétation des tendances régionales)
Vesoul devrait connaître un week-end globalement sec, avec des éclaircies le dimanche et des températures de saison en après-midi.
À Lons-le-Saunier, samedi, quelques pluies possibles (faible probabilité ~40 %), avec un cumul très modeste (~0,1 mm). Températures : 9 °C le matin, jusqu’à 16 °C en journée. Dimanche, le ciel sera dégagé à part quelques passages nuageux, mais la météo sera plus lumineuse. Températures maximales autour de 19 °C.
À Belfort, la tendance s’oriente vers un temps sec, des éclaircies dimanche, et des températures en hausse l’après-midi, en accord avec le contexte régional.