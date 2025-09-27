Week-end lumineux en Franche-Comté : soleil et températures douces en perspective

Voici les prévisions générales de Météo-France pour le week-end des 27 et 28 septembre 2025. Globalement, le temps devrait être agréable avec une pointe de fraîcheur résistante samedi.

Samedi matin pourra être un peu nuageux ou brumeux localement, mais le ciel devrait se dégager partiellement dans l’après-midi, sans précipitation notable dans la plupart des secteurs. Dimanche, la journée sera favorable, avec un ciel lumineux et des éclaircies durablement présentes. Les températures sont fraîches au réveil (autour de 5 à 9 °C selon les communes), mais remontant l’après-midi vers environ 14 à 18 °C selon les lieux.

Samedi, à Besançon, un ciel plutôt dégagé est dans l’après-midi, avec des périodes de nuages le matin (brumes ou nuages bas possibles). Aucune précipitation significative n’est prévue. Les températures seront comprises entre 8 °C et 14 °C. Dimanche, beau temps sec en perspective, avec des éclaircies dominantes, et un après-midi agréable. Températures maximales aux alentours de 18 °C.

À Pontarlier, samedi matin, le ciel sera peu nuageux. Dans l’après-midi, de belles périodes d’éclaircies sont attendues. Températures maximales : environ 14 °C. Dimanche, le temps sera sec et souvent ensoleillé, avec des éclaircies marquées. Températures maximales estimées à environ 16 °C.

Sur les bilans climatiques pour le mois de septembre à Dole, les températures maximales atteignent souvent 22 °C en conditions favorables. Pour ce week-end, on peut s’attendre à un temps sec, des éclaircies présentes et des températures plus agréables l’après-midi, proches des valeurs observées habituellement en fin septembre dans la région (autour de 18-20 °C). (Interprétation des tendances régionales)

Vesoul devrait connaître un week-end globalement sec, avec des éclaircies le dimanche et des températures de saison en après-midi.

À Lons-le-Saunier, samedi, quelques pluies possibles (faible probabilité ~40 %), avec un cumul très modeste (~0,1 mm). Températures : 9 °C le matin, jusqu’à 16 °C en journée. Dimanche, le ciel sera dégagé à part quelques passages nuageux, mais la météo sera plus lumineuse. Températures maximales autour de 19 °C.

À Belfort, la tendance s’oriente vers un temps sec, des éclaircies dimanche, et des températures en hausse l’après-midi, en accord avec le contexte régional.