Jeudi 23 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Publié le 23/10/2025 - 11:00
Mis à jour le 23/10/2025 - 09:56

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

© Région Bourgogne Franche-Comté
© Région Bourgogne Franche-Comté

À l’issue de trois jours d’épreuves intensives, les jeunes bourguignons-francs-comtois ont remporté pas moins de 29 médailles : 3 d’or, 7 d’argent, 5 de bronze et 14 médailles d’excellence. Cette dernière distinction récompense les participants ayant obtenu une note supérieure à 700 points sur 800 possibles.

Parmi les lauréats, 18 compétiteurs, dont trois binômes, ont été sélectionnés pour intégrer l’équipe de France des métiers. Certains d’entre eux participeront aux championnats du monde prévus à Shanghai (Chine) en septembre 2026, tandis que d’autres rejoindront la délégation française lors des championnats d’Europe à Düsseldorf (Allemagne) en 2027.

Les représentants régionaux ont pu compter sur le soutien de Willy Bourgeois, vice-président de la Région en charge des lycées, de l’alimentation, de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation, ainsi que de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l’orientation et à l’accès à l’emploi, présents sur place pour encourager l’équipe. Les jeunes compétiteurs étaient également accompagnés par leurs familles, leurs formateurs issus des lycées professionnels et centres de formation d’apprentis (CFA), ainsi que par leurs coach(e)s au sein des entreprises partenaires.

Depuis la sélection régionale, organisée lors du salon Explore les métiers les 19 et 20 mars 2025 à Dijon, la Région Bourgogne-Franche-Comté a activement soutenu ses représentants. Le conseil régional a mis en place une préparation physique et mentale avec trois coachs sportifs et organisé plusieurs week-ends de cohésion afin de renforcer la solidarité et l’esprit d’équipe.

La compétition WorldSkills permet de mettre en lumière la diversité des métiers et de valoriser les savoir-faire des jeunes talents.

region bourgogne franche-comte worldskills

Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

boulangerie cfa hilaire de chardonnet
Publié le 15 octobre à 08h56 par Alexane
Franche-Comté
Education

Retour des “24h dans le supérieur” cet automne à l’université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

24h dans le supérieur études supérieures lycée université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane
Franche-Comté
Education

Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

recherche scientifiques université de stanford université Marie et Louis Pasteur
Publié le 7 octobre à 10h54 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants, c’est ce soir à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 11 octobre à 10h34 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

jeunes talents region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Classement de l’université Stanford : 12 enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

université de stanford université de technologie de Belfort Montbéliard utbm
Publié le 25 septembre à 10h40 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 12.15
légère pluie
le 23/10 à 12h00
Vent
9.16 m/s
Pression
996 hPa
Humidité
84 %
 