WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers.

À l’issue de trois jours d’épreuves intensives, les jeunes bourguignons-francs-comtois ont remporté pas moins de 29 médailles : 3 d’or, 7 d’argent, 5 de bronze et 14 médailles d’excellence. Cette dernière distinction récompense les participants ayant obtenu une note supérieure à 700 points sur 800 possibles.

Parmi les lauréats, 18 compétiteurs, dont trois binômes, ont été sélectionnés pour intégrer l’équipe de France des métiers. Certains d’entre eux participeront aux championnats du monde prévus à Shanghai (Chine) en septembre 2026, tandis que d’autres rejoindront la délégation française lors des championnats d’Europe à Düsseldorf (Allemagne) en 2027.

Les représentants régionaux ont pu compter sur le soutien de Willy Bourgeois, vice-président de la Région en charge des lycées, de l’alimentation, de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation, ainsi que de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l’orientation et à l’accès à l’emploi, présents sur place pour encourager l’équipe. Les jeunes compétiteurs étaient également accompagnés par leurs familles, leurs formateurs issus des lycées professionnels et centres de formation d’apprentis (CFA), ainsi que par leurs coach(e)s au sein des entreprises partenaires.

Depuis la sélection régionale, organisée lors du salon Explore les métiers les 19 et 20 mars 2025 à Dijon, la Région Bourgogne-Franche-Comté a activement soutenu ses représentants. Le conseil régional a mis en place une préparation physique et mentale avec trois coachs sportifs et organisé plusieurs week-ends de cohésion afin de renforcer la solidarité et l’esprit d’équipe.

La compétition WorldSkills permet de mettre en lumière la diversité des métiers et de valoriser les savoir-faire des jeunes talents.