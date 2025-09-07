Zian Mouchet et Morgane Coston vainqueurs de la 4ème édition de La Transju’Cyclo

Le Français Zian Mouchet a remporté dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.

Avec 2 100 participants, soit une hausse de 50 % par rapport à l’an dernier, la 4? édition de La Transju’Cyclo a tenu toutes ses promesses… et même au-delà !

Ce dimanche matin, à 8h30 précises, le coup d’envoi de La Transju’Cyclo a été donné à Champagnole. Ils étaient 2 100 passionnés à s’élancer sous le soleil jurassien sur l’un des trois parcours au programme : 160, 110 ou 70 km.

Entre défi sportif et plaisir de rouler, les participants ont pris la route du Jura et du Doubs pour une édition placée sous le signe de l’effort et de la convivialité.

Aux avant-postes pendant toute la course, le Français Zian Mouchet (AC Bisontine), vainqueur de la première édition de La Transju’Cyclo, monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Il s’est imposé au sprint final sur l’épreuve reine de La Transju’Cyclo, la 160 km. Il a réalisé le parcours en 4h09’29.

"C’est ma deuxième victoire sur La Transju’Cyclo, mais elle a été un peu plus difficile que la première. Avec Jules Vanotti, on a mené un beau raid à deux pendant 30 km, avant d’être rejoints par cinq concurrents. Sur la fin, je savais exactement comment négocier le dernier rond-point… et ça a payé ! Je suis très content.", a déclaré Zian Mouchet, à son arrivée.

Chez les femmes, c’est la Française Morgane Coston du Team Arkéa, qui remporte cette édition en 4h11’25.

Pour Morgane Coston, "c’était vraiment sympa ! J’ai subi quelques attaques sur la fin, j’ai sans doute été un peu trop gourmande… Je ne connaissais pas bien le coin : moi, je suis au pied du Jura, et c’est superbe !"

Pour le 110 km, en 2h52’04 le Français Aurélien Lionnet remporte pour la 2ème année consécutive La Transju’Cyclo sur cette distance. Et chez les femmes, la vainqueure est la Française Emeline Eustache en 3h09’25.

Du côté du 70 km, vainqueur en 2024, le Français Gael Invernizzi s’impose, une nouvelle fois, sur ce parcours en 1h51’24. Chez les femmes, c’est la Française Laurie-Anne Serrette, qui remporte cette 4ème édition en 2h03’52.

Trans’Organisation donne déjà rendez-vous les 12 et 13 septembre 2026 pour la 5? édition.