JEU CONCOURS LEGO ® : Découvrez vite les résultats !

Vous avez été nombreux cette semaine à participer au jeu Concours organisé par maCommune.info et la Galerie Chateaufarine, permettant de remporter des boîtes de LEGO ® Star Wars et Architecture. Sans plus attendre, découvrez-vite les résultats !

Aux questions : 'Quels sont les trois statuts du challenge fidélité de la Galerie Chateaufarine ?' - La bonne réponse est 'Challenger, passionné et ambassadeur'



'Le challenge fidélité vous permet de gagner ?' - La bonne réponse est : 'Des bons d'achat dans les boutiques et les restaurants de la galerie'



Les gagnants, tirés au sort parmi les participants ayant donné deux bonnes réponses sont :

Patrick VUILLEMIN, qui remporte le LEGO ® Star Wars

Noémie FAYARD, qui remporte le LEGO ® Architecture





Bravo aux gagnants qui seront contactés par mail pour la démarche !

Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour de nouveaux jeux