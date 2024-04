Jouez et gagnez des places pour le match ESBF / Nice le 24 avril au Palais des Sports !

JEU CONCOURS • Jouez cette semaine pour tenter de gagner des places pour le match ESBF vs NICE, le mercredi 24 avril à 20h au Palais des Sports! Tentez vite votre chance !

Les Engagées de l'ESBF reçoivent l'OGC Nice Handball le mercredi 24 avril à 20h00 au Palais des Sports. En partenariat avec MaCommune.info nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner 2 places pour le match (25x2 places) !

Pour tenter votre chance et avoir une chance d'être tiré au sort, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question.

Le résultat du jeu et le nom des gagnants seront publiés sur maCommune.info le samedi 13 avril dans la journée.

Bonne chance à tous !

---------------------