Où sortir à Besançon ? Au Sisters' Café !

Gérante : Béatrice Pommier en équipe avec Carole.

En cinq mots, comment décririez-vous l'ambiance ?

"Jazz, décontractée, feutrée, chaleureuse et familiale".

Quelles sont les particularités du bar ?

"Il est proche, au cœur du centre-ville et nous avons une petite terrasse toute mignonne. Il y a aussi deux ambiances, un côté bar-comptoir et une salle plus intimiste.

Des rendez-vous réguliers ?

"Nous organisons des concerts jazz, mais nous restons ouverts aux autres styles. Nous accueillons des acteurs de théâtre, des impros, de la lecture de pièce sur piano, du troc-fringue…"

Quel public visé ?

"Toute personne sympathique qui a envie de partager un moment simple et tranquille".

Quelles sont les spécialités du bar ?

"C'est un bar traditionnel, avec ardoise et une quinzaine de vins différents. A toute heure et pour toute faim, il est possible de venir et goûter de la charcuterie et du fromage régional de la ferme du Montagnon et la fruitière d'Etalans".

Quel budget pour une soirée ?

"Cela dépend, pour un café cela commence à 1,5 euros, 3,20 euros le verre de vin..."

Horaires :

"Le bar est ouvert tous les jours sauf le mardi et dimanche de 8h30 à 1h00 du matin".





Info +

Sister' Café, 76 rue des Granges à Besançon

Evénement à venir le 22 février 2018 : le groupe The Two Birdz (duo de musique folk n' groove du Québec)