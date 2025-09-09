10 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

Parmis les principales revendications, on retrouve :
- "Une justice sociale : hausse des salaires, retraites, minimas sociaux, bourses d'études ;
- Abrogation de la retraite à 64 ans: recrutements massifs dans tous les services publics; accueil digne des personnes exilées et égalite des droits
- Une justice fiscale : pas d'année blanche, rétablissement de l'ISF et taxation des revenus du capital
- Une justice environnementale : abandon de la loi Duplomb; retour à des plans de réduction des activités nocives à l'environnement et à la santé"
Détails des mobilisations
- Besançon : manifestation dès 6h00 du matin au rond-point de Chalezeule. Un bocage de la faculté de Lettres située rue Megevand est également organisée dans la matinée. Un autre rendez-vous est donné à 13h00 place de la Révolution. A 18h00, une assemblée générale se tiendra à la faculté de Lettres rue Megevand.
- Dijon : manifestation à 14h00, place de la République,
- Lons-le-Saunier : manifestation à 16h00, place de la Liberté,
- Dole manifestation à 10h30, avenue de Lahr,
- Champagnole : manifestation à 18h00, place de la Mairie
- Belfort : manifestation à 10h00, place Corbis
- Montbéliard : manifestation à 8h00 sur le parking de l’Axone (en face de la fromagerie), pour "une opération escargot sur l’autoroute", précise la CGT qui indique que la mobilisation se poursuit à l‘Aeroparc de Fontaine (Amazon, Geodis, etc….) avec un passage à l’hôpital de Trévenans et puis une arrivé sur le parking de l’Axone (en face de la fromagerie). À 14h00, après le repas, une opération escargot est organisée à Montbéliard en direction du Mitan, en passant par le centre ville.