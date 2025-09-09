10 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.