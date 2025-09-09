Mardi 9 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Social

10 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

Publié le 09/09/2025 - 10:44
Mis à jour le 09/09/2025 - 10:53

La mobilisation nationale s’organise ce mercredi 10 septembre 2025. Appelée "bloquons tout", elle promet de paralyser une grande partie du pays. Quelles sont les mobilisations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ?

Parmis les principales revendications, on retrouve :

  • "Une justice sociale : hausse des salaires, retraites, minimas sociaux, bourses d'études ;
  • Abrogation de la retraite à 64 ans: recrutements massifs dans tous les services publics; accueil digne des personnes exilées et égalite des droits
  • Une justice fiscale : pas d'année blanche, rétablissement de l'ISF et taxation des revenus du capital
  • Une justice environnementale : abandon de la loi Duplomb; retour à des plans de réduction des activités nocives à l'environnement et à la santé"

Détails des mobilisations

  • Besançon : manifestation dès 6h00 du matin au rond-point de Chalezeule. Un bocage de la faculté de Lettres située rue Megevand est également organisée dans la matinée. Un autre rendez-vous est donné à 13h00 place de la Révolution. A 18h00, une assemblée générale se tiendra à la faculté de Lettres rue Megevand.
  • Dijon : manifestation à 14h00, place de la République,
  • Lons-le-Saunier : manifestation à 16h00, place de la Liberté,
  • Dole manifestation à 10h30, avenue de Lahr,
  • Champagnole : manifestation à 18h00, place de la Mairie
  • Belfort : manifestation à 10h00, place Corbis
  • Montbéliard : manifestation à 8h00 sur le parking de l’Axone (en face de la fromagerie), pour "une opération escargot sur l’autoroute", précise la CGT qui indique que la mobilisation se poursuit à l‘Aeroparc de Fontaine (Amazon,  Geodis, etc….) avec un passage à l’hôpital de Trévenans et puis une arrivé sur le parking de l’Axone (en face de la fromagerie). À 14h00, après le repas, une opération escargot est organisée à Montbéliard en direction du Mitan, en passant par le centre ville.

Publié le 9 septembre à 10h44
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

