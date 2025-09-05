Solidaires 25 appelle à la grève le 10 septembre à Besançon

Dans le cadre d’une journée de mobilisation syndicale nationale, un appel à la grève est relayé par Solidaire 25 le 10 septembre 2025. Une assemblée générale est organisée dès à 8h00 à la faculté de Lettres, rue Mégevand de Besançon, avant de "partir en action"...

"Le 8 septembre, si Bayrou est viré par les députés, Solidaires 25 appelle a son pot de départ à 18h00 place du 8 septembre", peut-on lire dans un communiqué relayé par syndicat Sud Santé sociaux du CHU de Besançon. Le syndicat appelle à la grève le 10 septembre 2025 en tenant une assemblée générale à 8h00 à la faculté de Lettres, rue Mégevand, avant de partir en action. Un rassemblement intersyndical (Solidaires, FSU, CGT, FO) sera ensuite organisé à 13h00 place de la Révolution pour "débattre, s'organiser et agir". À 18h00 se tiendra une nouvelle assemblée générale de lutte à la faculté de Lettres, rue Megevand.

Ce que le syndicat dénonce :

"3.000 suppressions de postes dans la Fonction Publique

1/3 des départs à la retraite non-remplacés

pour tous, perte du salaire en cas d'arrêt maladie (délai de carence)

travail obligatoire et gratuit certains jours fériés

blocage des salaires, des pensions de retraite, des allocations et bourses d'études

nouvelle remise en cause des droits à l'assurance-chômage

coupes de 5 Mds d'euros dans le financement de l'hopital

pénalisation financière des personnes malades (reste à charge, déremboursement)

baisse considérable des budgets sociaux, éducatifs, de recherche, culturels et environnementaux, ...

toujours plus de 200 milliards accordés aux grands patrons, aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires

pas d'impôt sur la fortune et de taxation des dividendes…"

Ce que le syndicat demande :