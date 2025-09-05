Vendredi 5 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Santé Social

Solidaires 25 appelle à la grève le 10 septembre à Besançon

Publié le 05/09/2025 - 16:29
Mis à jour le 05/09/2025 - 12:57

Dans le cadre d’une journée de mobilisation syndicale nationale, un appel à la grève est relayé par Solidaire 25 le 10 septembre 2025. Une assemblée générale est organisée dès à 8h00 à la faculté de Lettres, rue Mégevand de Besançon, avant de "partir en action"...

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

"Le 8 septembre, si Bayrou est viré par les députés, Solidaires 25 appelle a son pot de départ à 18h00 place du 8 septembre", peut-on lire dans un communiqué relayé par syndicat Sud Santé sociaux du CHU de Besançon. Le syndicat appelle à la grève le 10 septembre 2025 en tenant une assemblée générale à 8h00 à la faculté de Lettres, rue Mégevand, avant de partir en action. Un rassemblement intersyndical (Solidaires, FSU, CGT, FO) sera ensuite organisé à 13h00 place de la Révolution pour "débattre, s'organiser et agir". À 18h00 se tiendra une nouvelle assemblée générale de lutte à la faculté de Lettres, rue Megevand.

Ce que le syndicat dénonce :

  • "3.000 suppressions de postes dans la Fonction Publique
  • 1/3 des départs à la retraite non-remplacés
  • pour tous, perte du salaire en cas d'arrêt maladie (délai de carence)
  • travail obligatoire et gratuit certains jours fériés
  • blocage des salaires, des pensions de retraite, des allocations et bourses d'études
  • nouvelle remise en cause des droits à l'assurance-chômage
  • coupes de 5 Mds d'euros dans le financement de l'hopital
  • pénalisation financière des personnes malades (reste à charge, déremboursement)
  • baisse considérable des budgets sociaux, éducatifs, de recherche, culturels et environnementaux, ...
  • toujours plus de 200 milliards accordés aux grands patrons, aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires
  • pas d'impôt sur la fortune et de taxation des dividendes…"

Ce que le syndicat demande :

  • "Une justice sociale : hausse des salaires, retraites, minimas sociaux, bourses d'études ;
  • Abrogation de la retraite à 64 ans: recrutements massifs dans tous les services publics; accueil digne des personnes exilées et égalite des droits
  • Une justice fiscale : pas d'année blanche, rétablissement de l'ISF et taxation des revenus du capital
  • Une justice environnementale : abandon de la loi Duplomb; retour à des plans de réduction des activités nocives à l'environnement et à la santé"

10 septembre grève solidaires 25 sud santé

Publié le 5 septembre à 16h29 par Hélène L.
