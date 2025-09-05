Solidaires 25 appelle à la grève le 10 septembre à Besançon

"Le 8 septembre, si Bayrou est viré par les députés, Solidaires 25 appelle a son pot de départ à 18h00 place du 8 septembre", peut-on lire dans un communiqué relayé par syndicat Sud Santé sociaux du CHU de Besançon. Le syndicat appelle à la grève le 10 septembre 2025 en tenant une assemblée générale à 8h00 à la faculté de Lettres, rue Mégevand, avant de partir en action. Un rassemblement intersyndical (Solidaires, FSU, CGT, FO) sera ensuite organisé à 13h00 place de la Révolution pour "débattre, s'organiser et agir". À 18h00 se tiendra une nouvelle assemblée générale de lutte à la faculté de Lettres, rue Megevand.
Ce que le syndicat dénonce :
- "3.000 suppressions de postes dans la Fonction Publique
- 1/3 des départs à la retraite non-remplacés
- pour tous, perte du salaire en cas d'arrêt maladie (délai de carence)
- travail obligatoire et gratuit certains jours fériés
- blocage des salaires, des pensions de retraite, des allocations et bourses d'études
- nouvelle remise en cause des droits à l'assurance-chômage
- coupes de 5 Mds d'euros dans le financement de l'hopital
- pénalisation financière des personnes malades (reste à charge, déremboursement)
- baisse considérable des budgets sociaux, éducatifs, de recherche, culturels et environnementaux, ...
- toujours plus de 200 milliards accordés aux grands patrons, aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires
- pas d'impôt sur la fortune et de taxation des dividendes…"
Ce que le syndicat demande :
- "Une justice sociale : hausse des salaires, retraites, minimas sociaux, bourses d'études ;
- Abrogation de la retraite à 64 ans: recrutements massifs dans tous les services publics; accueil digne des personnes exilées et égalite des droits
- Une justice fiscale : pas d'année blanche, rétablissement de l'ISF et taxation des revenus du capital
- Une justice environnementale : abandon de la loi Duplomb; retour à des plans de réduction des activités nocives à l'environnement et à la santé"