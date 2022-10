13 octobre : connaissez-vous la journée nationale de la résilience ?

Cette journée nationale de la résilience, dont il s'agit de la première édition, vise à sensibiliser et informer tous les citoyens aux risques qui les environnent, dans une logique d’exercices pratiques et dans l’objectif de contribuer à la préparation de tous aux bons comportements en cas de catastrophe.

La journée de la résilience fait suite au plan d’actions « Tous résilients face aux risques » du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Elle se tiendra tous les 13 octobre, en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU.

De quels risques parle-t-on ?

Les risques naturels : les inondations, qui concernent 1 Français sur 4, les feux de forêt, les séismes, les tempêtes, les avalanches, etc.

: les inondations, qui concernent 1 Français sur 4, les feux de forêt, les séismes, les tempêtes, les avalanches, etc. Les risques technologiques : les accidents industriels, les pollutions, etc.

La prévention vise à réduire les conséquences dommageables de ces phénomènes, en complément de la gestion de crise et de l’indemnisation des victimes.

Surveillance et outils à disposition

La surveillance permet d’alerter les populations d’un danger par des moyens de diffusion efficaces et adaptés à chaque type de phénomène. Les sites vigicrues.gouv.fr et vigilance.meteofrance.com sont les supports de la vigilance nationale.

D’autres outils sont également à disposition comme le site Géorisques qui informe sur les risques d’une zone donnée ou encore Orisk (observatoire du risque inondation de la sécheresse et du karst) qui à l’échelle régionale met à disposition des informations historiques, mais également les connaissances les plus récentes sur les aléas et les risques associés à un territoire donné.

