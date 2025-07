Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

PUBLI-INFO • Le pôle Courbet vous donne rendez-vous à Ornans pour deux expositions événements, jusqu’au 19 octobre 2025 : Paysages de marche - Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres au musée Courbet et Eva Jospin - Chambre d’écho, à l'Atelier Courbet.

Paysage de marche - Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres

"L’artiste doit voyager à pied", affirme le peintre Pierre-Henri de Valenciennes en 1799. C’est même, selon lui, la condition de la peinture de paysage. C’est ce lien entre paysage et marche à pied, qui se concrétise notamment au XIXe siècle par la pratique de la peinture en plein air, sur le motif, que l’exposition propose de mettre au jour ici.

Paysages de marche vous invite à cheminer sur les traces de ces peintres-marcheurs tels que Théodore Rousseau, Gustave Courbet, Auguste Renoir, Paul Cézanne et bien d’autres.

À travers cette exposition, partez à la rencontre de ces peintres-marcheurs qui, au XIXe siècle, choisissent la marche comme approche esthétique, philosophique et spirituelle du paysage. Courbet, Rousseau, Renoir, Cézanne… leurs œuvres traduisent une quête intime dans la nature, entre errance et observation du monde.

En peignant le paysage, ces artistes ont, contre l’inadmissible indifférence du monde, cherché partout des traces de leur humanité. Chercher des traces de soi et en laisser...

L’exposition bénéficie du soutien exceptionnel du musée d’Orsay.

Commissariat : Benjamin Foudral, directeur et conservateur du musée et Pôle Courbet

Commissariat scientifique : Pierre Wat, historien de l’art, professeur d’histoire de l’art à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Informations pratiques :

Musée Gustave Courbet - 1 place Robert Fernier - 25290 Ornans

De juin à septembre : tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h.

D’octobre à mai : le lundi de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Plein tarif : 6 € / 8 € lors de l'exposition estivale

Tarif réduit : 4 € ou gratuité selon justificatifs présentés

Moins de 18 ans : entrée gratuite

Eva Jospin - Chambre d’écho

Du 28 juin au 19 octobre 2025

À la suite de la restauration et rénovation de ce lieu, écrin du seul décor peint de Gustave Courbet, le Pôle Courbet a invité Eva Jospin, artiste plasticienne majeure de la scène contemporaine, à investir cet espace. En dialogue avec les œuvres du maître d’Ornans, elle y présente plusieurs installations, dont six inédites, mêlant carton sculpté, dessins et broderies. Un univers onirique et forestier, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Un événement exceptionnel à ne pas manquer !

Commissariat :

Benjamin Foudral, directeur et conservateur du musée et Pôle Courbet

Eva Jospin, artiste

Pierre Wat, historien de l’art, professeur d’histoire de l’art à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Informations pratiques :