Intergénérationnelle, la résidence Génius a ouvert ses portes au coeur du quartier Viotte

Conçue pour favoriser le lien social, la résidence intergénérationnelle réunit deux offres complémentaires d’habitat : une résidence seniors pensée pour des personnes âgées autonomes et une résidence meublée dédiée à la location de courte et moyenne durée.

La résidence meublée gérée par SMCI Services, propose ainsi 27 appartements fonctionnels allant de 24 à 42 m2 (1 à 4 personnes). Entièrement meublés et équipés (TV, cuisine aménagée, planchers chauffants et rafraîchissants,…), ces logements s’adressent en priorité aux professionnels en déplacement, aux étudiants ou encore aux touristes.

Ils offrent une solution d’hébergement clé en main, souple et confortable, pour des séjours allant d'une semaine à plusieurs mois. Certains offrent même une vue imprenable sur la Citadelle ou le centre-ville, d’autres disposent de loggias spacieuses, de baies vitrées "plein lumière", ou encore d’espaces atypiques avec hauteur sous plafond et verrière.

La résidence senior quant à elle, propose 30 appartements, gérés par l’ADMR du Doubs et conçus pour les seniors autonomes.

Des services mutualisés

Si les hébergements sont bien distincts entre seniors et actifs, les occupants partagent un hall commun et des espaces qui peuvent être mutualisés comme le service de restauration ou encore la laverie. "L’intérêt de tout cela c’est que les gens se rencontrent" explique Patrick-Olivier Equoy, directeur général du groupe SMCI.

Dans un même lieu, seniors, actifs, et jeunes parents avec la présence de la microcrèche "Petites Plumes" située au pied de la Résidence, se côtoient ainsi au quotidien dans les espaces communs partagés afin de favoriser la cohésion, les échanges et le partage... "sans jamais renoncer toutefois à son intimité", précise le directeur général.

Cette mutualisation a un autre avantage, celui de "maîtriser les coûts" précise Patrick-Olivier Equoy. Des espaces et des services partagés entre les logements meublés pour les courts et moyens séjours et les logements seniors permettent ainsi d’optimiser les charges, assurant alors une offre de location accessible au plus grand nombre et "sans compromis sur la qualité".

Des services à la carte

Les résidents disposent de plusieurs services : restauration, livraison de repas, accueil et conciergerie, ménage individuel, changement du linge de lit, animations, espace tisanerie, accès à une laverie... soit, une palette de services proposée pour faciliter le quotidien.

Installée au sein du quartier Viotte, pôle multimodal majeur de Besançon, la résidence services Génius bénéficie d’une proximité immédiate de la gare TGV et TER, d’une station de tramway, de nombreuses lignes de bus, de pistes cyclables, d’une station de taxis ainsi que d’un service de location de vélos. Commerces, services de proximité et centre-ville sont également accessibles à pied, offrant un quotidien pratique et fluide. La résidence s’inscrit d’ailleurs dans un environnement apaisé et paysager, traversé par la voie piétonne Gisèle Halimi.

Une architecture contemporaine primée

La résidence Génius couvre 40 % de ses besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce à une énergie renouvelable et locale : la géothermie. Signée par l’architecte renommé Silvio d’Ascia, elle a également été récompensée par le Prix National Arturbain 2024.