Offre d'emploi : le restaurant Loiseau du Temps recrute un Chef de cuisine H/F

Le restaurant

Loiseau du Temps, établissement bisontin du groupe Bernard Loiseau, incarne une vision moderne et accessible de la gastronomie. Niché au cœur de Besançon, le restaurant marie raffinement, convivialité et respect du terroir. Il propose une cuisine bistronomique ancrée dans les saisons et les produits franc-comtois.

Dans le cadre du développement de notre carte et du pilotage de notre brigade, nous recrutons notre nouveau Chef de cuisine.

Le poste

En tant que Chef de cuisine, vous incarnez l’esprit de la ville de Besançon et sublimez le territoire franc-comtois dans l’assiette. Vous signez une carte bistronomique moderne et généreuse, fidèle aux valeurs du groupe Bernard Loiseau : des goûts francs, des sauces travaillées, le respect du produit et une harmonie des saveurs.

Vos missions

Concevoir et élaborer des menus bistronomiques créatifs, saisonniers et enracinés dans le terroir franc-comtois.

Manager et animer l’équipe de cuisine : organisation, motivation, accompagnement.

Garantir une qualité constante des plats dans le respect des standards du groupe.

Gérer les achats, les stocks, les relations fournisseurs et optimiser les coûts matières.

Assurer en permanence le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Représenter le restaurant lors d’événements spéciaux, de collaborations ou d’interventions médiatiques.

Vos atouts

Expérience confirmée en tant que Chef ou Second dans un établissement bistronomique ou gastronomique.

Compétences solides en gestion des coûts, des approvisionnements, de la masse salariale et des relations fournisseurs.

Passion pour la gastronomie, créativité affirmée et sens du détail.

Leadership et excellentes qualités relationnelles.

Maîtrise des traditions et de la gastronomie franc-comtoises.

Véritable ambassadeur de Besançon, vous portez fièrement les saveurs du terroir.

Ce que nous proposons