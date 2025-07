Que faire dans le Grand Besançon le temps d’un week-end ?

Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end au cœur du Grand Besançon.

JOUR 1 :

Matin : Commencez cette première journée en franchissant les portes du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie où l’exposition temporaire « Chorégraphies » retrace l’univers de la danse à travers plus de 250 œuvres, des dessins aux vidéos. Comment la danse, du ballet classique à la danse contemporaine, s’est-elle créée, transmise et écrite sur plus de 300 ans ?

Après-midi : Même si vous l’avez certainement déjà visité, la Citadelle de Besançon célèbre une année particulière, dite royale… Celle de ses 350 ans ! Au programme, des animations, activités et spectacles variés pour découvrir la Citadelle autrement. Depuis quelques semaines, un tout nouvel escape game vous plonge dans la peau d’un fervent défenseur de la Citadelle, en pleine guerre de la Succession d’Espagne. L’objectif ? Réunir tout l’équipement nécessaire pour résister à l’attaque… en moins d’une heure !

Fin d'Après-midi : Pour clôturer cette première journée, enfourchez un "Vélocité" et empruntez l’EuroVelo6 pour terminer en beauté et vous évader de la ville à la campagne, en seulement quelques minutes…

JOUR 2 :

Matin : Pour cette deuxième matinée, direction Nancray pour une découverte fascinante de la vie de nos ancêtres francs-comtois, au musée des Maisons comtoises. À une vingtaine de minutes de Besançon, dans un parc vallonné de 15 hectares, 35 bâtisses des siècles derniers reconstruites à l'identique ponctuent ce musée de plein air et dévoilent le mode de vie de nos aïeux. Au-delà des bâtisses, le musée vit au rythme de nombreuses animations quotidiennes pour les petits et les grands : visites insolites, ateliers culinaires…

Après-midi : Pour une sortie "à la fraîche", direction les entrailles de la Terre à la découverte de la plus grande nécropole d'ours des cavernes d'Europe. La Grotte d’Osselle est un véritable trésor géologique proposant une variété exceptionnelle de cristallisations et colorations. Attention à bien porter une petite laine, même par temps de canicule : la température dans la grotte ne dépasse pas les 13°… Une visite à faire et refaire !

Fin d'Après-midi : Non loin des grottes, on s’arrête à la base de loisirs d’Osselle pour profiter d’un moment de détente entre baignade surveillée, paddle ou canoë. Après l’effort, le réconfort d’un dîner sur la terrasse du restaurant « Au Bord du Lac » au coucher du soleil clôturera parfaitement cette journée.

Urbaine, monumentale, active... Besançon et ses alentours, c’est la garantie d’une évasion entre art, histoire et nature. Deux jours c’est bien trop peu pour faire le tour de la capitale comtoise qui regorge de nombreuses pépites.

Vous pensez connaître ces lieux emblématiques ? Pourtant, l’offre ne cesse d’évoluer et de se réinventer. De nouvelles expositions, des ateliers inédits, des animations originales… Chaque visite est une occasion de redécouvrir ces sites sous un nouveau jour. Alors laissez-vous surprendre !

Restez attentifs… chaque lundi et vendredi de l’été, de nouvelles idées de sorties et d’escapades seront publiées pour vous inspirer tout au long de la saison !