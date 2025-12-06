Samedi 6 Décembre 2025
242 nouveaux ingénieurs de Supmicrotech diplômés à Besançon

Publié le 06/12/2025 - 14:06
Mis à jour le 04/12/2025 - 12:02

Le samedi 29 novembre 2025, Supmicrotech, l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, a célébré la diplomation de la Promotion 2025 lors d'une cérémonie tenue au Parc des Expositions de Microplis Besançon. Au total, 242 nouveaux ingénieurs et titulaires de Master ont été mis à  l’honneur. 

© Ludovic Godard
© Ludovic Godard
1/2 - © Ludovic Godard
2/2 - © Ludovic Godard

L'événement a mis en lumière la singularité de la formation de l'école, axée sur la conception et la fabrication de systèmes complexes, miniaturisés et intelligents, un domaine critique pour l'innovation industrielle.

"Votre diplôme est estampillé Mécanique et Microtechniques. C'est notre marque de fabrique, notre singularité historique.  Dans un monde où l’on parle d’éco-conception, de dispositifs médicaux miniaturisés, de mouvements et de mécanismes de haute précision pour l’horlogerie, de capteurs et de systèmes de navigation embarqués, le miniature devient essentiel. Vous êtes les experts qui maîtrisent le passage de l'infiniment petit à l'infiniment performant." - Pascal Vairac, directeur de Supmicrotech. 

La présence d’Olivier Mustière, ingénieur au sein de TechnipFMC mais aussi parrain de la promotion et président de l’association des Alumni, a témoigné de l'étroite collaboration entre l'école, ses anciens élèves et les acteurs économiques. 

63% des diplômés ont un emploi avant la fin de leur cursus

Les résultats de l’enquête sur l’insertion professionnelle confirment que 63% des diplômés ont déjà un emploi avant la fin de leur cursus, principalement dans les secteurs de l’industrie des transports (aéronautique et spatial, naval et ferroviaire, automobile), dans le luxe et l’horlogerie, dans la métallurgie, dans l’énergie.

L'événement s'est déroulé en présence de 1 000 invités, scellant l'engagement des diplômés et de leurs partenaires envers l'innovation technologique.

Infos + 

  • Supmicrotech-ENSMM est une école d'ingénieurs de référence en France, historiquement ancrée dans la Franche-Comté, région capitale de l'industrie de précision. Son positionnement unique se concentre sur les microtechniques, la mécatronique et les systèmes intelligents. L'école est adossée au laboratoire FEMTO-ST, classé parmi les plus performants dans la recherche en sciences de l’ingénieur.

(Communiqué)

diplôme Supmicrotech-Ensmm

Publié le 6 décembre à 14h06 par Elodie Retrouvey
