JURA (39)
Sport

7e Ultra trail des Montagnes du Jura : les inscriptions sont ouvertes

Publié le 21/12/2025 - 17:30
Mis à jour le 18/12/2025 - 17:14

© Ben Becker
© Ben Becker

Dans le prolongement de cette ouverture, l’organisation travaille à la création d’un nouveau format de 300 km, reliant Culoz (Ain) à Métabief, en totale autonomie, par équipes de 4 à 6 personnes, avec un suivi par balise GPS et un départ prévu le jeudi soir. Les inscriptions pour ce nouveau format seront ouvertes ultérieurement.

Dans la continuité d’une 6? édition marquée par une affluence record, un public toujours plus nombreux et des conditions météorologiques particulièrement exigeantes, l’Ultra Trail des Montagnes du Jura confirme sa place parmi les rendez-vous majeurs du trail. Avec plus de 10.000 inscrits et une affluence estimée entre 25.000 et 30.000 personnes sur l’ensemble du week-end en 2025, l’événement s’impose aujourd’hui comme une référence, en France comme à l’international.

Cette 7e édition s'annonce encore palpitante. L'UTMJ a reconduit ses 6 formats dont vous trouverez ci-dessous les informations et les distances.

L’organisation travaille également à la création d’un nouveau format extrême de 300 km, conçu comme un grand itinéraire d’ultra-endurance à travers les Montagnes du Jura, en France et en Suisse. Ce format proposera une expérience radicalement différente : un départ le jeudi soir, une épreuve disputée en totale autonomie, des équipes de 4 à 6 personnes, un suivi des participants via balise GPS, et un tracé long et exigeant, conçu comme un véritable voyage sportif à travers les Montagnes du Jura. Les modalités définitives et l’ouverture des inscriptions de cette épreuve feront l’objet d’une communication ultérieure. 

Les épreuves et les tarifs

• L’épreuve reine, l’UTMJ : 175 km et 7000m D+, départ de Lancrans (01) le vendredi 2 octobre 2026 à 12h, arrivée à Métabief (25). En solo et en relais

Tarifs : 200€ en solo, 350€ pour l’équipe

• La Franco-Suisse :105 km et 4000m D+, départ des Rousses (39) le samedi 3 octobre 2026 à 5h, arrivée à Métabief (25).

Tarif :125€ en solo

• La Renarde : 75 km et 2600m D+, départ des Rousses (39) le samedi 3 octobre 2026 à 8h30, arrivée à Métabief (25).

Tarif : 100€ en solo

• La CMM : 40km et 1100m D+, départ de Chapelle des Bois (25) le dimanche 4 octobre 2026 à 8h, arrivée à Métabief (25). 

Tarif : 65€ en solo

• La Lynx : 20 km et 800m D+, départ de la source du Doubs à Mouthe (25) le dimanche 4 octobre 2026 à 10h, arrivée à Métabief (25).

Tarif :40€ en solo

• La Chamois : 10 km et 400m D+, départ des Granges Raguin à Rochejean (25) le samedi 3 octobre 2026 à 11h, arrivée à Métabief (25). Ouverte à partir de 16 ans.

Tarif : 25€ en solo (inclus la navette obligatoire)

Programme :

• Jeudi 1er octobre 2026 : départ de la 300km depuis Culoz (Ain) - infos à venir

• Vendredi 2 octobre 2026 : départ à 12h de l’UTMJ en solo et en relais depuis Lancrans (01)

• Samedi 3 octobre 2026 :

o 5h00 : départ de la Franco-Suisse des Rousses (39)

o 8h30 : départ de la Renarde des Rousses (39) 

o 11h00 : départ de la Chamois des Granges Raguin (25)

o Après-midi : UTMJ Kids

• Dimanche 4 octobre 2026 :

o 8h00 : départ de la CMM à Chapelle des Bois (25)

o 10h00 : départ de la Lynx à Mouthe (25)

L’UTMJ en chiffres

• 7e édition

• 2 pays traversés : la France et la Suisse

• 2 régions traversées : la Bourgogne Franche-Comté et l’Auvergne Rhône-Alpes

• 3 départements traversés : l’Ain, le Doubs et le Jura

• 8 épreuves en 2026

• 1 nouvelle épreuve de 300km en 2026

• 1000 bénévoles contribuant au bon déroulement des courses en 2025

• 10 261 inscrits en 2025 et 8 549 partants

• 3600 enfants mobilisés dans les écoles en 2025 et plus de 600 enfants sur le samedi

Publié le 21 décembre à 17h30 par Alexane
