81e anniversaire de la Libération de Besançon : zoom sur le programme…

Zoom sur le programme
Samedi 6 septembre
10h – Hommage aux 24 résistants tombés lors de la Libération de Besançon
- RDV Place de la Liberté -
- Avec Souvenir Français de Besançon
- Stèle de la Place de la Liberté
10h20 –Hommage à Jean Cornet, Commandant du Groupement Forces Françaises de l’Intérieur
- RDV au Cimetière des Chaprais
- Avec le Souvenir Français de Besançon
- Cimetière des Chaprais, carré A5-1282
11h – Hommage rendu à Suzanne Belperron, créatrice et résistante
- RDV au Quartier Vauban
- Avec la Ville de Besançon
- Rendez-vous au croisement de la rue Suzanne Belperron et de la rue Ousmane Sow
Hommage aux quelques 4000 sujets britanniques internés du 5 décembre 1940 au 30 avril 1941 à la Caserne Vauban (re)pose de la plaque commémorative
- Ville de Besançon
- RDV au Chemin Charlotte Perriand
14h30 – Hommage aux 4 résistants tués au combat
- RDV à la Combe de Chailluz
- Avec le Souvenir Français de Besançon
- Stèle Vuillemin
14h30 – Parcours mémoriel des résistants et déportés reposant au cimetière
- RDV au cimetière des Chaprais
- Avec le Collectif Histoire des Chaprais
- Départ au 41 avenue Fontaine-Argent
Dimanche 7 septembre
11h15 –Cérémonie commémorative des 6200 personnes mortes du fait de la Seconde Guerre Mondiale dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort
- RDV à la Chapelle des Buis
- Avec le Souvenir Français du Doubs
- Murs du parvis de Chapelle des Buis
Lundi 8 septembre
17h – Conférence sur les forces de secours au Petit Kursaal
- Avec le musée de la Résistance et de la Déportation et Collectif Histoire des Chaprais
18h30 – Cérémonie commémorative du 81e anniversaire de la Libération de Besançon
- RDV Place du 8 septembre
- Hommage aux Forces de secours
- Ville de Besançon
- Edition d’un livret d’hommage aux forces de secours.