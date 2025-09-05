81e anniversaire de la Libération de Besançon : zoom sur le programme…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Du 6 au 8 septembre 2025, la Ville de Besançon, le Collectif Histoire des Chaprais et le Souvenir Français organisent des temps commémoratifs et mémoriels à l’occasion des journées marquant la libération de la ville et de la région, en septembre 1944.

Zoom sur le programme

Samedi 6 septembre

10h – Hommage aux 24 résistants tombés lors de la Libération de Besançon

RDV Place de la Liberté -

Avec Souvenir Français de Besançon

Stèle de la Place de la Liberté

10h20 –Hommage à Jean Cornet, Commandant du Groupement Forces Françaises de l’Intérieur

RDV au Cimetière des Chaprais

Avec le Souvenir Français de Besançon

Cimetière des Chaprais, carré A5-1282

11h – Hommage rendu à Suzanne Belperron, créatrice et résistante

RDV au Quartier Vauban

Avec la Ville de Besançon

Rendez-vous au croisement de la rue Suzanne Belperron et de la rue Ousmane Sow

Hommage aux quelques 4000 sujets britanniques internés du 5 décembre 1940 au 30 avril 1941 à la Caserne Vauban (re)pose de la plaque commémorative

Ville de Besançon

RDV au Chemin Charlotte Perriand

14h30 – Hommage aux 4 résistants tués au combat

RDV à la Combe de Chailluz

Avec le Souvenir Français de Besançon

Stèle Vuillemin

14h30 – Parcours mémoriel des résistants et déportés reposant au cimetière

RDV au cimetière des Chaprais

Avec le Collectif Histoire des Chaprais

Départ au 41 avenue Fontaine-Argent

Dimanche 7 septembre

11h15 –Cérémonie commémorative des 6200 personnes mortes du fait de la Seconde Guerre Mondiale dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

RDV à la Chapelle des Buis

Avec le Souvenir Français du Doubs

Murs du parvis de Chapelle des Buis

Lundi 8 septembre

17h – Conférence sur les forces de secours au Petit Kursaal

Avec le musée de la Résistance et de la Déportation et Collectif Histoire des Chaprais

18h30 – Cérémonie commémorative du 81e anniversaire de la Libération de Besançon