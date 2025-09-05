Vendredi 5 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

81e anniversaire de la Libération de Besançon : zoom sur le programme…

Publié le 05/09/2025 - 09:53
Mis à jour le 05/09/2025 - 08:30

Du 6 au 8 septembre 2025, la Ville de Besançon, le Collectif Histoire des Chaprais et le Souvenir Français organisent des temps commémoratifs et mémoriels à l’occasion des journées marquant la libération de la ville et de la région, en septembre 1944.

© Ville de Besançon
© Ville de Besançon

Zoom sur le programme

Samedi 6 septembre

10h – Hommage aux 24 résistants tombés lors de la Libération de Besançon

  • RDV Place de la Liberté -
  • Avec Souvenir Français de Besançon
  • Stèle de la Place de la Liberté

10h20 –Hommage à Jean Cornet, Commandant du Groupement Forces Françaises de l’Intérieur

  • RDV au Cimetière des Chaprais
  • Avec le Souvenir Français de Besançon
  • Cimetière des Chaprais, carré A5-1282

11h – Hommage rendu à Suzanne Belperron, créatrice et résistante

  • RDV au Quartier Vauban
  • Avec la Ville de Besançon
  • Rendez-vous au croisement de la rue Suzanne Belperron et de la rue Ousmane Sow

Hommage aux quelques 4000 sujets britanniques internés du 5 décembre 1940 au 30 avril 1941 à la Caserne Vauban (re)pose de la plaque commémorative

  • Ville de Besançon
  • RDV au Chemin Charlotte Perriand

14h30 – Hommage aux 4 résistants tués au combat

  • RDV à la Combe de Chailluz
  • Avec le Souvenir Français de Besançon
  • Stèle Vuillemin

14h30 – Parcours mémoriel des résistants et déportés reposant au cimetière

  • RDV au cimetière des Chaprais
  • Avec le Collectif Histoire des Chaprais
  • Départ au 41 avenue Fontaine-Argent

Dimanche 7 septembre

11h15 –Cérémonie commémorative des 6200 personnes mortes du fait de la Seconde Guerre Mondiale dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

  • RDV à la Chapelle des Buis
  • Avec le Souvenir Français du Doubs
  • Murs du parvis de Chapelle des Buis

Lundi 8 septembre

17h – Conférence sur les forces de secours au Petit Kursaal

  • Avec le musée de la Résistance et de la Déportation et Collectif Histoire des Chaprais

18h30 – Cérémonie commémorative du 81e anniversaire de la Libération de Besançon

  • RDV Place du 8 septembre
  • Hommage aux Forces de secours
  • Ville de Besançon
  • Edition d’un livret d’hommage aux forces de secours.
Publié le 5 septembre à 09h53 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 5 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Une nouvelle fresque à venir dans le quartier Palente-Orchamps à Besançon

La Ville de Besançon accueillera dès le mois de septembre 2025 une nouvelle fresque murale dans le quartier Palente-Orchamps, sur le thème de l’histoire "Timex-Kelton". Après les fresques consacrées aux LIP (2023) et à la Rhodiacéta (2024), cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre en valeur l’histoire ouvrière bisontine à travers l’art mural.

fresque ville de besançon
Publié le 29 aout à 16h30 par Hélène L.

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Nouveau commerce : L’atelier d’Amaya bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 14.32
nuageux
le 05/09 à 09h00
Vent
3.35 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
93 %
 