Samedi 23 Août 2025
Belvoir
Faits Divers

À Belvoir, l’intervention des pompiers permet d’éviter le pire

Publié le 23/08/2025 - 08:48
Mis à jour le 22/08/2025 - 17:43

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Belvoir le vendredi 22 août 2025 pour une surchauffe de forage dans un bâtiment agricole de 1.200 m2. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le bâtiment qui contenait une importante quantité de fourrage était attenant à une salle de traite. 

Face au risque d’incendie élevé, 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés afin de procéder à une évacuation progressive du fourrage sous la protection de quatre lances à incendie. 

L’intervention rapide des secours a, de ce fait, permis d’éviter toute propagation et destruction de bâtiment. Aucun blessé n’est à déplorer.

En amont de l’opération, les animaux et divers produits sanitaires ont été mis en sécurité.

