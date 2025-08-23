À Belvoir, l’intervention des pompiers permet d’éviter le pire

Le bâtiment qui contenait une importante quantité de fourrage était attenant à une salle de traite.
Face au risque d’incendie élevé, 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés afin de procéder à une évacuation progressive du fourrage sous la protection de quatre lances à incendie.
L’intervention rapide des secours a, de ce fait, permis d’éviter toute propagation et destruction de bâtiment. Aucun blessé n’est à déplorer.
En amont de l’opération, les animaux et divers produits sanitaires ont été mis en sécurité.