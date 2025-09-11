À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades

Le Rotary club Besançon Boucle en partenariat avec Domergue Aviation renouvelle son opération solidaire “Avions de Rêves”, qui aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 après-midi à l’aérodrome de Besançon la Vèze. En 2024, « les regards émerveillés et l’émotion des enfants avaient marqué les esprits et confirmé la nécessité de reconduire l’opération » ont confirmé les organisateurs de l’événement.

Après une première édition réussie le 24 juillet 2024, l’événement revient pour offrir à des enfants atteints de lourdes pathologies une expérience hors du commun : s’élever dans le ciel le temps d’un baptême de l’air. Avec “Avions de rêves”, le Rotary club de Besançon s’adresse à un public particulièrement fragile, en lui offrant un moment d’évasion unique.

Un moment d’évasion pour des enfants fragilisés

L’objectif de cette opération est simple mais profondément humain : permettre à ces jeunes, dont le quotidien est marqué par les traitements et la maladie, de vivre une parenthèse de rêve et de liberté. Accompagnés de leurs familles et accompagnants, les enfants seront accueillis par les bénévoles du Rotary Besançon Boucle et les pilotes de Domergue Aviation qui mettront leurs avions et leur temps au service de cette noble cause.

"Nous voulons, le temps d’un vol, offrir à ces enfants et à leurs familles un moment de bonheur et d’évasion. L’émotion de voir leurs visages s’illuminer vaut tous les efforts. C’est aussi une façon pour notre club de rappeler que la solidarité et l’entraide ne se vivent pas seulement au sol, mais aussi dans les airs", souligne Jocelyne Remillet, présidente du Rotary club Besançon Boucle.