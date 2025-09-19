À Besançon, Ginko embarque la littérature avec Livres dans la Boucle

Au programme :
Lectures voyageuses : sur l’appli ”Lectures voyageuses / 1er chapitre”, les voyageurs pourront découvrir 34 extraits de livres d’auteurs présents au festival.
Un abri voyageur transformé en bibliothèque : la station de tram Chamars accueillera une bibliothèque éphémère durant le festival, grâce à des ouvrages collectés auprès d’Emmaüs.
Lectures à voix haute : en partenariat avec l’association Lire et Faire Lire, des lectures auront lieu vendredi 19 septembre à 14h30 à la station Chamars, et samedi 20 septembre à 14h30 au centre de maintenance du tramway.
Livres voyageurs : pendant les trois jours du festival, les voyageurs seront invités à déposer et à prendre librement des ”livres voyageurs” dans les bus, tram ou à la bibliothèque de la station Chamars. Près de 200 ouvrages seront également déposés par Ginko dans les véhicules.
Jeu-concours : sur le site ginko.voyage, les participants pourront tenter de gagner des livres dédicacés par les auteurs invités.