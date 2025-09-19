À Besançon, Ginko embarque la littérature avec Livres dans la Boucle

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le festival Livres dans la Boucle revient les 19, 20 et 21 septembre 2025. Comme chaque année, Ginko propose aux voyageurs et au grand public, pendant l’évènement, des actions culturelles autour du livre.

Au programme :

Lectures voyageuses : sur l’appli ”Lectures voyageuses / 1er chapitre”, les voyageurs pourront découvrir 34 extraits de livres d’auteurs présents au festival.

Un abri voyageur transformé en bibliothèque : la station de tram Chamars accueillera une bibliothèque éphémère durant le festival, grâce à des ouvrages collectés auprès d’Emmaüs.

Lectures à voix haute : en partenariat avec l’association Lire et Faire Lire, des lectures auront lieu vendredi 19 septembre à 14h30 à la station Chamars, et samedi 20 septembre à 14h30 au centre de maintenance du tramway.

Livres voyageurs : pendant les trois jours du festival, les voyageurs seront invités à déposer et à prendre librement des ”livres voyageurs” dans les bus, tram ou à la bibliothèque de la station Chamars. Près de 200 ouvrages seront également déposés par Ginko dans les véhicules.

Jeu-concours : sur le site ginko.voyage, les participants pourront tenter de gagner des livres dédicacés par les auteurs invités.