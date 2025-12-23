À Besançon, le Secours catholique organise un FraterNoël le 24 décembre

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Secours catholique renouvelle son engagement en faveur des personnes isolées à Besançon. Cette année encore, il se mobilise sous la bannière de FraterNoël, des Noëls solidaires organisés le soir du 24 décembre, afin de permettre aux personnes isolées de vivre un moment chaleureux et fraternel. L’initiative s’appuie sur la mobilisation de bénévoles et vise à offrir une alternative à celles et ceux qui pourraient passer la soirée de Noël seuls.

L’événement a pour objectif de créer un temps de rencontre et de convivialité. ”Grâce à l’engagement des bénévoles, cette soirée vise à rompre la solitude et à offrir un temps de partage, de convivialité et d’espérance.” À Besançon, l’organisation du FraterNoël est conçue pour accueillir un public susceptible de vivre Noël dans l’isolement.

Un repas et des animations pour favoriser la rencontre

Les participants sont conviés à rejoindre la soirée à partir de 18 heures 30 rue des Fontenottes pour partager un repas de Noël préparé par un traiteur, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Des animations sont prévues tout au long de la soirée "afin de favoriser les échanges, la rencontre et la joie d’être ensemble, dans l’esprit de Noël et de la fraternité.”

Une action inscrite dans la mission du Secours catholique

Ce temps festif s’inscrit dans les valeurs portées par l’association "pour permettre à chacun de trouver sa place, de se sentir accueilli et reconnu, et de vivre un Noël digne et chaleureux, quelles que soient ses conditions de vie.”