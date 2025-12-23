À Besançon, le Secours catholique organise un FraterNoël le 24 décembre

L’événement a pour objectif de créer un temps de rencontre et de convivialité. ”Grâce à l’engagement des bénévoles, cette soirée vise à rompre la solitude et à offrir un temps de partage, de convivialité et d’espérance.” À Besançon, l’organisation du FraterNoël est conçue pour accueillir un public susceptible de vivre Noël dans l’isolement.
Un repas et des animations pour favoriser la rencontre
Les participants sont conviés à rejoindre la soirée à partir de 18 heures 30 rue des Fontenottes pour partager un repas de Noël préparé par un traiteur, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Des animations sont prévues tout au long de la soirée "afin de favoriser les échanges, la rencontre et la joie d’être ensemble, dans l’esprit de Noël et de la fraternité.”
Une action inscrite dans la mission du Secours catholique
Ce temps festif s’inscrit dans les valeurs portées par l’association "pour permettre à chacun de trouver sa place, de se sentir accueilli et reconnu, et de vivre un Noël digne et chaleureux, quelles que soient ses conditions de vie.”