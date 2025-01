À Besançon, un temps de commémoration dix ans après les attentats contre Charlie Hebdo

C’était il y a 10 ans. Les 7, 8 et 9 janvier 17 personnes ont été assassinées lors des attentats commis par des terroristes djihadistes. La Ville de Besançon organise un temps en mémoire des victimes le mardi 7 janvier 2025 à 12h00 sur l'esplanade des Droits de l’Homme afin de déposer une fleur, une bougie, un crayon, un dessin ou encore un texte...

"Nous devons nous souvenir de chaque mort tombé ces trois jours" écrit dans un communiqué la Ville de Besançon qui rappelle que ces drames sont ceux de la "France entière": "Les 10 et 11 janvier de cette année, ce sont plus de quatre millions de personnes qui s’associaient lors des -marches républicaines-".

La Ville rappelle l’importance "d’affirmer sans relâche notre attachement à la laïcité. La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. Nos valeurs : Liberté, Égalité et Fraternité sont là pour que chacun puisse être garanti dans ses droits à vivre dans la dignité et la sécurité" .

Et d’ajouter : "Les attaques contre la communauté juive, les suspicions et les menaces qui ont, ensuite, entouré la communauté musulmane, sont des agressions contre notre République, contre son unité et sa diversité".

