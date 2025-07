À Ornans, le pôle Courbet fait le plein d'animations cet été

Musée Courbet

1 place Robert Fernier – 25290 Ornans.

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.

Le musée Courbet propose une série d’évènements gratuits, parmi lesquels les visites-ateliers pour le jeune public, axées sur l’initiation à la pratique artistique autour de Gustave Courbet, qui se tiendront les mercredis 16, 23 et 30 juillet, ainsi que les 6, 13, 20 et 27 août à 15h.

Les concerts "Nocturne" auront lieu le 18 juillet avec Stann Duguet et le 15 août avec Igor Hasselman Quartet, tous deux à 19h.

Une visite "inédite" de l'exposition "Paysages de marche" est prévue les jeudis 24 juillet et 7 août, à 10h15.

Atelier Courbet

14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

À l’atelier Courbet, divers ateliers sont offerts tant pour les enfants que pour les adultes. Les jeudis 17 juillet et 14 août, des ateliers d’initiation au tricot seront animés.

Pour le jeune public, une initiation artistique autour des œuvres d'Eva Jospin est programmée les lundis 21 juillet, 4 et 18 août à 15h.

Des ateliers sur les techniques de tissage se tiendront les jeudis 31 juillet et 28 août à 15h.

Ferme Courbet

28 Grande rue – 25 330 Flagey

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 12h15 puis de 13h à 19h

La ferme Courbet prévoit également de nombreuses animations estivales, incluant un jeu d’exploration les dimanches 20 juillet et 17 août à 11h, puis toutes les heures de 13 à 18h.

Des ateliers artistiques autour de Courbet pour les jeunes auront lieu les jeudis 17, 24, et 31 juillet et les 7, 14, 21, et 28 août à 14h30.

Deux concerts "Nocturne" sont également programmés : le vendredi 8 août à 17h avec Lys Impala et le vendredi 22 août à 19h avec Loue River.

Le mercredi 23 juillet, un don du sang sera organisé en partenariat avec l’association des donneurs de sang bénévoles du secteur d’Amancey et l’EFS, avec un accès aux expositions.

Le week-end du 26 et 27 juillet, la ferme accueillera le Courbestival, de 11h à 19h, avec une programmation gérée par le FMR Orchestrâ. Les expositions "être artiste/devenir artiste" et "vos truites réalistes ou fantaisistes" seront ouvertes. Des ateliers d’art plastique pour le jeune public se dérouleront de 14h à 16h, et des jeux d’exploration commenceront toutes les heures de 11h à 16h.

Le samedi 26 juillet à 17h, un concert du FMR Orchestrâ, composé de six musiciens de jazz, présentera la suite "jusqu’où s’évapore la musique ?". Le dimanche, le groupe proposera des petites formes improvisées à différents endroits à partir de 15h. À 17h, une déambulation musicale autour de l’exposition "nuances végétales" sera animée par Ariane et Hélène Combal Weiss.

La source de la Loue et les sentiers Courbet

Sentiers Courbet : D’Ornans aux gorges de Nouailles, en passant par les sources du Lison et de la Loue.

Source de la Loue : ouvert tous les jours de 10h à 18h

Enfin, aux abords de la source de la Loue et sur les sentiers Courbet, plusieurs activités sont également programmées. Une randonnée spectacle, "l’appel de la forêt", aura lieu le dimanche 13 juillet à 15h. Les mardis 15, 22 et 29 juillet ainsi que le 5 août, les visiteurs sont invités à croquer la source de la Loue entre 14h30 et 17h. Pour conclure, le samedi 9 août, trois performances de la compagnie Une bonne masse solaire, avec Ambre Lacroix et Kaspar Fink, seront proposées à 10h30, 14h30 et 16h30 : "Performance, avec objet".

