À Pontarlier, 170 téléphones collectés pour une grande opération solidaire lors du Tour de France

Entre le 5 juin et le 20 juillet, 170 téléphones ont été collectés à Pontarlier. Sur cet ensemble, 30 appareils reconditionnés ont été remis au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville.

L’objectif de cette opération : donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en sensibilisant à la réduction des déchets électroniques et en soutenant des publics en situation de précarité.

”Tous les téléphones collectés sont traités avec rigueur?: les données personnelles sont systématiquement effacées, les appareils fonctionnels sont reconditionnés, et ceux hors d’usage sont dépollués dans des centres agréés”, précise Laura Chech, responsable de l’opération de collecte solidaire chez ecosystem.

Une remise officielle sur la ligne d’arrivée

La remise officielle des téléphones reconditionnés au CCAS a eu lieu sur la ligne d’arrivée du Tour de France, en présence de plusieurs personnalités : Jérémy Roy, ambassadeur ecosystem et ancien cycliste professionnel, Patrick Genre, maire de Pontarlier, Bénédicte Herard, vice-présidente du CCAS, Donatien Drilhon, adjoint à la direction de la communication d’ecosystem, et Laura Chech, en charge de l’opération.

”C’est une action qui a du sens, à la fois pour l’environnement et pour les bénéficiaires locaux. Nous sommes fiers de participer à ce projet à l’échelle du territoire”, a déclaré Patrick Genre, maire de Pontarlier.

Une collecte qui suit le Tour de France

Pontarlier fait partie des 29 villes étapes du Tour de France masculin engagées dans cette 6? édition de la grande collecte solidaire, portée depuis 2020 par ecosystem. L’objectif national est ambitieux?: collecter 150.000 téléphones d’ici la fin de cette édition et offrir 2.000 téléphones reconditionnés à des associations partout en France d’ici 2025.

L’initiative ne s’arrête pas là : chacun peut continuer à participer tout au long de l’année. Il suffit d’envoyer gratuitement ses téléphones inutilisés via la plateforme dédiée : www.jedonnemontelephone.fr . Chaque don peut soutenir une association, choisie par le donateur, et ecosystem verse une contribution dès réception des appareils par son partenaire de l’économie sociale et solidaire. ”Un petit geste pour un grand impact”, résume Jérémy Roy, saluant l’engagement citoyen croissant autour de cette opération.