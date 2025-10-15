Accident à Maîche : deux personnes transférées à l’hôpital

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les pompiers ont été appelés mercredi 15 octobre 2025 vers 13h10 sur la RD464 à Maîche.

Selon les premiers éléments, deux voitures sont en cause. Au total, trois personnes se sont retrouvées dans l’accident, mais deux ont été blessés et transportées à l’hôpital Nord Franche-Comté.

La gendarmerie s’est rendue sur place.