Mercredi 15 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Maîche
Faits Divers

Accident à Maîche : deux personnes transférées à l’hôpital

Publié le 15/10/2025 - 17:59
Mis à jour le 15/10/2025 - 17:59

Les pompiers ont été appelés mercredi 15 octobre 2025 vers 13h10 sur la RD464 à Maîche.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les premiers éléments, deux voitures sont en cause. Au total, trois personnes se sont retrouvées dans l’accident, mais deux ont été blessés et transportées à l’hôpital Nord Franche-Comté.

La gendarmerie s’est rendue sur place.

accident

Publié le 15 octobre à 17h59 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 12.96
ciel dégagé
le 15/10 à 18h00
Vent
3.32 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
75 %
 