Accident à Maîche : deux personnes transférées à l’hôpital

Selon les premiers éléments, deux voitures sont en cause. Au total, trois personnes se sont retrouvées dans l’accident, mais deux ont été blessés et transportées à l’hôpital Nord Franche-Comté.
La gendarmerie s’est rendue sur place.
Publié le 15/10/2025 - 17:59
Mis à jour le 15/10/2025 - 17:59
Les pompiers ont été appelés mercredi 15 octobre 2025 vers 13h10 sur la RD464 à Maîche.
