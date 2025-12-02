Accident entre une voiture et un deux-roues à Pouilley-Français

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation dans la soirée du lundi 1er décembre 2025 à Pouilley-Français.

La collision a eu lieu peu avant 18h dans le sens Besançon-Dole de la route départementale 673. D’après les secours, un véhicule léger et un deux-roues étaient impliqués dans l’accident qui a fait deux blessés légers. Ceux-ci ont été pris en charge par les secours et transportés au CHU de Besançon.

La gendarmerie a mis en place une circulation alternée afin de sécuriser la zone le temps de l’intervention. Selon le SDIS, une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de la collision.