Alexandrie, artiste pop de la scène bisontine, révèle son nouveau clip "Rockstar"

Il y a deux mois, Alexandrie publiait le single "Le Slow", premier extrait de son nouvel EP. Le 15 mai, c’était au tour du deuxième single du projet d’être dévoilé au public : "Rockstar". Réalisé par Pablo Delpedro, son clip emmène Alexandrie, ici le protagoniste de l’histoire, sur des routes désertes de campagne dans une mystérieuse quête. À bord de son pick-up, il vogue sur les chemins, veillant toujours au grain à l’aide de ses jumelles.

Finalement, l’objet de sa convoitise se révèle : une batterie. Le spectateur voit ainsi Alexandrie jouer de son instrument fétiche en pleine nature. La suite du clip met en scène l'artiste dans de nouvelles chasses à la batterie, le menant jusqu’à un lieu final très insolite.

Du point de vue musical, ce titre est présenté par Alexandrie comme "la malheureuse et bien réelle histoire d’un artiste qui voit ses œuvres perdues suite à un cambriolage. Du vécu." Mais il a su rebondir de ce drame personnel, en faisant une chanson, "la plus lumineuse et entraînante de cet EP, un single pop qui donne envie de chanter à tue-tête."

"Un hommage aux lieux communs"

Dans ce deuxième EP, Alexandrie replonge le spectateur dans des lieux communs comme un centre commercial, une salle des fêtes ou une piste de danse. Une forme d’hommage, selon lui, à des lieux classiques d’agglomérations elles-mêmes banales, mais qui sont malgré tout mémorables aux yeux de leurs habitants par leur sincérité et leur familiarité. Alexandrie résume ainsi sa formule : "second degré et humilité : voilà donc la recette de ce second EP, des ingrédients nécessaires et apaisants dans un monde qui semble chaque jour un peu plus fou".

Alexandrie remplace la boîte à rythme par la batterie et intègre basse et guitare électrique dans cet EP au style pop assumé. Ses inspirations sont notamment Étienne Daho, Malik Djoudi et Daniel Balavoine, "son héros de toujours". Quant à sa formule live, il explique concevoir ses performances comme un "face à face entre un batteur chanteur et un homme à tout faire aux synthétiseurs".

Infos +

Les prochaines dates d’Alexandrie :