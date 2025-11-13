Appel à projets "Politique de la ville" 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

Les projets soutenus devront s’inscrire dans l’une des trois thématiques du contrat de ville : l’émancipation, l’emploi – insertion et le cadre de vie, qui se déclinent chacune en objectifs spécifiques.
Émancipation
- Favoriser la réussite éducative,
- Garantir et promouvoir l’accessibilité aux loisirs, aux sports et à la culture pour tous.
Emploi - Insertion
- Lever les freins à l’emploi, particulièrement pour les jeunes et les femmes,
- Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique et optimiser les parcours d’insertion.
Cadre de vie
- Faciliter les transitions écologiques, énergétiques et numériques,
- Renforcer la sécurité au sein des quartiers prioritaires,
- Appuyer l’animation de la vie sociale,
- Assurer un accès aux droits, aux services et à la santé pour les plus vulnérables.
Les projets des quartiers Longs Traits - Berlioz et des Pareuses
Des projets de quartier sont également définis pour chacun des quartiers, qui définissent des orientations générales dans lesquels les acteurs sont invités à s’inscrire.
Quartier Longs Traits – Berlioz
- L’amélioration du cadre de vie via la préservation et l’aménagement de nouveaux lieux de rencontres et d’échanges,
- Le renforcement de l’accès aux services de base pour les habitants du quartier.
Quartier des Pareuses
- La mise à profit de la destruction de la « dalle » pour impliquer les habitants dans le projet de réaménagement du quartier,
- L'ouverture du quartier pour davantage de mixité sociale,
- La fluidité des relations entre les parents et l'école de secteur.
Comment participer ?
Pour répondre à cet appel à projets, accédez à toutes les informations utiles sur le site internet de la Ville de Pontarlier et déposez votre demande avant le 30 novembre 2025 sur la plateforme Dauphin : https://usager-dauphin.anct.gouv.fr
Renseignements
- Mairie de Pontarlier - Service Politique de la Ville
- Tél. : 03.81.38.82.29
- ?politique.ville@ville-pontarlier.com