Jeudi 13 Novembre 2025
Besançon

Appel à projets "Politique de la ville" 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

Publié le 13/11/2025 - 16:02
Mis à jour le 13/11/2025 - 15:19

La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les projets soutenus devront s’inscrire dans l’une des trois thématiques du contrat de ville : l’émancipation, l’emploi – insertion et le cadre de vie, qui se déclinent chacune en objectifs spécifiques.

Émancipation

  • Favoriser la réussite éducative,
  • Garantir et promouvoir l’accessibilité aux loisirs, aux sports et à la culture pour tous.

Emploi - Insertion

  • Lever les freins à l’emploi, particulièrement pour les jeunes et les femmes,
  • Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique et optimiser les parcours d’insertion.

Cadre de vie

  • Faciliter les transitions écologiques, énergétiques et numériques,
  • Renforcer la sécurité au sein des quartiers prioritaires,
  • Appuyer l’animation de la vie sociale,
  • Assurer un accès aux droits, aux services et à la santé pour les plus vulnérables.

Les projets des quartiers Longs Traits - Berlioz et des Pareuses

Des projets de quartier sont également définis pour chacun des quartiers, qui définissent des orientations générales dans lesquels les acteurs sont invités à s’inscrire.

Quartier Longs Traits – Berlioz 
- L’amélioration du cadre de vie via la préservation et l’aménagement de nouveaux lieux de rencontres et d’échanges,
- Le renforcement de l’accès aux services de base pour les habitants du quartier.

Quartier des Pareuses 
- La mise à profit de la destruction de la « dalle » pour impliquer les habitants dans le projet de réaménagement du quartier,
- L'ouverture du quartier pour davantage de mixité sociale,
- La fluidité des relations entre les parents et l'école de secteur.

Comment participer ?

Pour répondre à cet appel à projets, accédez à toutes les informations utiles sur le site internet de la Ville de Pontarlier et déposez votre demande avant le 30 novembre 2025 sur la plateforme Dauphin : https://usager-dauphin.anct.gouv.fr

Renseignements 

appel à projet ville de pontarlier

Publié le 13 novembre à 16h02 par Hélène L.
