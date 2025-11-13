Appel à projets "Politique de la ville" 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.

Les projets soutenus devront s’inscrire dans l’une des trois thématiques du contrat de ville : l’émancipation, l’emploi – insertion et le cadre de vie, qui se déclinent chacune en objectifs spécifiques.

Émancipation

Favoriser la réussite éducative,

Garantir et promouvoir l’accessibilité aux loisirs, aux sports et à la culture pour tous.

Emploi - Insertion

Lever les freins à l’emploi, particulièrement pour les jeunes et les femmes,

Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique et optimiser les parcours d’insertion.

Cadre de vie

Faciliter les transitions écologiques, énergétiques et numériques,

Renforcer la sécurité au sein des quartiers prioritaires,

Appuyer l’animation de la vie sociale,

Assurer un accès aux droits, aux services et à la santé pour les plus vulnérables.

Les projets des quartiers Longs Traits - Berlioz et des Pareuses

Des projets de quartier sont également définis pour chacun des quartiers, qui définissent des orientations générales dans lesquels les acteurs sont invités à s’inscrire.

Quartier Longs Traits – Berlioz

- L’amélioration du cadre de vie via la préservation et l’aménagement de nouveaux lieux de rencontres et d’échanges,

- Le renforcement de l’accès aux services de base pour les habitants du quartier.

Quartier des Pareuses

- La mise à profit de la destruction de la « dalle » pour impliquer les habitants dans le projet de réaménagement du quartier,

- L'ouverture du quartier pour davantage de mixité sociale,

- La fluidité des relations entre les parents et l'école de secteur.

Comment participer ?

Pour répondre à cet appel à projets, accédez à toutes les informations utiles sur le site internet de la Ville de Pontarlier et déposez votre demande avant le 30 novembre 2025 sur la plateforme Dauphin : https://usager-dauphin.anct.gouv.fr

