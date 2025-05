Appel à un rassemblement pour la paix jeudi 8 mai à Besançon

Afin de célébrer les 80 ans de la victoire sur le nazisme, le mouvement de la paix appelle à un rassemblement jeudi 8 mai. Il souhaite rendre hommage "aux résistants et en particulier aux cheminots victimes de la répression nazie ou tués dans les combats" : "Parmi eux, citons, Louis Billot, dessinateur à la SNCF, et Armand Dornier, tous deux résistants tombés au combat le 8 septembre 1944 pour la libération de Besançon, Paul Adnet, gardien au dépôt SNCF de Besançon, franc tireur et partisan, arrêté le 28 avril 1944, déporté, et mort à Bergen-Belsen, alors que deux autres cheminots, Jean Cussey et Raymond Berthet meurent au camp de concentration de Gusen-Mauthausen en 1943 et en 1945", rappelle le comité du Doubs.

Et de poursuivre : "nous souhaitons leur rendre hommage en cette époque où hélas le racisme et l'anitsémintisme sont de plus en plus banalisés, et où l'Europe connaît une guerre à ses frontières et bascule dans le réarmement avec tous les risques que cela fait peser pour la Paix en Europe".

Enfin, le mouvement de la paix souhaite une économie basée massivement dans la "culture, l'enseignement, la formation, l'éducation, la recherche, la sauvegarde du climat, la justice, la santé, le sport".