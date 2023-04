Arc jurassien franco-suisse : un nouvel appel aux projets transfrontaliers

L’organisme de coopération transfrontalière Arcjurassien.org lance un nouvel appel à projets via son Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT), doté de 100.000 euros. L'objectif : soutenir les coopérations de proximité et développer le vivre-ensemble dans l’Arc jurassien franco-suisse. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2023.

Lancé en 2017, le FPPT a permis de soutenir plus d'une quarantaine de projets transfrontaliers. Destiné aux porteurs de projets localisés dans l’Arc jurassien qui souhaitent initier des coopérations avec un partenaire de l’autre côté de la frontière, le but est de renforcer "le vivre-ensemble en permettant aux publics suisse et français de se rencontrer".

Afin de mieux soutenir les coopérations de proximité, l’ambition du fonds a été revue à la hausse en 2022. Les projets peuvent désormais bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à CHF 10'000, soit 10.000 euros. Film, exposition, spectacle de cirque, événements à caractère social ou échanges sur le développement durable, les projets retenus touchent une variété de domaines et d’acteurs.

Sous quelles conditions ?

Les porteurs de projets doivent être implantés dans l’aire de rayonnement de l’Arc jurassien. Leurs projets doivent remplir ces conditions :

Se dérouler dans au moins un des 4 territoires de coopération.

Avoir un budget total de max. CHF 100’000.–/ environ 100.000 €.

Intégrer des partenaires français et suisses.

Contribuer à renforcer le vivre-ensemble transfrontalier.

Présenter un caractère transfrontalier novateur ou une valeur ajoutée transfrontalière pour le territoire.

Pour déposer son dossier :

Les demandes de subvention doivent être transmises d’ici le 15 mai 2023 à l’adresse fppt@arcjurassien.org. Tous les documents utiles, y compris le formulaire de demande de subvention, sont téléchargeables sur le site internet.

Info +

Lors du précédent appel à projets en automne dernier, Arcjurassien.org a accordé son soutien à cinq projets transfrontaliers. Un résumé de l’ensemble des projets soutenus est disponible sur le site.