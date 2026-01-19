Lundi 19 Janvier 2026
Au volant avec plus de 2 g d’alcool, il est interpellé et placé en dégrisement

Publié le 19/01/2026 - 15:35
Les policiers ont interpellé un homme de 31 ans samedi 17 janvier 2026 vers 3h25 du matin avenue des Montboucons à Besançon.

© Hélène Loget

C’est la conduite hasardeuse de l’automobiliste qui a attiré l’œil des policiers. Ces derniers ont alors procédé au contrôle du trentenaire dont le test d’alcoolémie s’est avéré positif.

Arrivée au commissariat, il s'est avéré que ce dernier avait 2,35 g d’alcool par litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement. Lors de son audition, il a reconnu les faits et a expliqué avoir consommé l’alcool à son domicile.

Il sera convoqué devant le délégué du procureur le 2 mars 2026 en vue d’une ordonnance pénale.

Publié le 19 janvier à 15h35 par Hélène L.
