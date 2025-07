Aviron : une Bisontine sélectionnée en équipe de France pour la Coupe de la jeunesse

Organisée par la Fédération internationale d’aviron, la Coupe de la jeunesse réunit chaque été seize nations européennes autour de jeunes rameurs de moins de 19 ans. Elle constitue un tremplin majeur pour les futurs athlètes de haut niveau. L’édition 2025 se déroulera sur les eaux autrichiennes de Linz, un site reconnu pour son accueil régulier de grandes compétitions internationales.

Une reconnaissance du travail et de la régularité

À l’issue d’un parcours de sélection exigeant organisé début juillet à Vaires-sur-Marne, Jade Nicoulaud a été retenue parmi les 32 jeunes sélectionnés par la Fédération Française d’Aviron. À 18 ans, la rameuse du Sport Nautique Bisontin (SNB) voit ainsi récompenser plusieurs saisons de performances de haut niveau.

”Cette sélection est une immense fierté pour Jade, son entraîneur Jérôme Latraye, et l’ensemble du club. Elle reflète son sérieux, son engagement, et les progrès constants qu’elle a réalisés”, commente Florence Saint Jean, contact presse du SNB.

Un double parcours sportif et scolaire

Parallèlement à sa carrière sportive, Jade Nicoulaud vient de décrocher son baccalauréat général, après trois années passées dans la section sportive du lycée Jules Haag de Besançon. Elle entamera à la rentrée 2025 des études de médecine, poursuivant ainsi un double projet ambitieux.

Le SNB, un club historique et formateur

Créé en 1865, le Sport Nautique Bisontin est l’un des plus anciens clubs d’aviron de France. Installé à la base nautique Michel Chapuis, au pied de la citadelle de Besançon, le club accueille une centaine de membres, âgés de 11 à 70 ans, mêlant pratique loisir et compétition.

”Le SNB est fier de former et d’accompagner des jeunes athlètes vers le haut niveau, tout en transmettant les valeurs de l’aviron : rigueur, persévérance et esprit d’équipe”, ajoute Florence Saint Jean.