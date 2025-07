Baccalauréat 2025 : le taux de réussite est de 91,1 % en Franche-Comté

Sur les 11 407 élèves ayant passé le baccalauréat, 10 396 élèves ont été admis, dont 695 après les oraux de rattrapage.

Séries générales

Divisé en trois séries (L, ES, S) jusqu'en 2020, le baccalauréat général comprend désormais une voie unique à compter de la session 2021.

Le taux de réussite au baccalauréat général s’établit à 96,2 %, en baisse de 0,2 point par rapport à la session précédente, retrouvant le niveau de 2023. Malgré une baisse de 0,4 point, le Doubs affiche le taux de réussite le plus élevé avec 96,5 % d’admis, suivi de près par le Jura (96,4 % avec une hausse de près d’un point). La Haute-Saône progresse légèrement à 95,9 %. En baisse cette année, le Territoire de Belfort présente le taux de réussite le plus faible (95,2 %), d’un point inférieur à la moyenne académique.

Séries technologiques

Le taux de réussite au baccalauréat technologique s’établit à 89,5 %, en hausse de 0,8 point par rapport à l’année dernière. Les départements du Doubs et du Jura enregistrent les plus fortes hausses (respectivement +1,1 point et +1,7 point). Ainsi le Jura présente 94,5 % de réussite au baccalauréat technologique, toutes séries confondues, soit le plus fort taux de réussite de l’académie. La Haute-Saône est stable (89,6 %) et le Territoire de Belfort diminue encore, de plus d’un point, avec 85,9 % d’élèves admis, soit le plus faible taux de l’académie.

La hausse observée du taux d’admis du baccalauréat technologique dans l’académie est similaire à celle nationale (0,8 point). Ainsi, l’académie reste en dessous du niveau national (90,9 %).

Séries professionnelles

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel s’établit à 83,4 % et perd 3,1 points par rapport à 2024. La baisse est plus marquée dans le secteur de la production : le taux de réussite des diplômes relevant du secteur de la production régresse de 4,5 points et atteint 82,2 %.

Celui du secteur des services diminue de 1,8 point et s’établit à 84,7 %. Comme pour les autres baccalauréats, les taux de réussite varient selon les départements. Le département du Doubs enregistre la plus faible baisse (-0,6 point, à 84,2 %). Le Jura, en baisse de 3,0 points, conserve malgré tout le meilleur taux de réussite de l’académie : 86,4 %, toutes séries confondues. Les taux de réussite du Territoire de Belfort et de Haute-Saône présentent les baisses les plus marquées avec respectivement -7,1 points pour le Territoire de Belfort (77,9 %) et - 6,2 points pour la Haute-Saône (81,8 %).

Le taux d’admis du baccalauréat professionnel dans l’académie se rapproche du taux national (83,3 %), qui progresse de 0,5 point.

(Communiqué de l’académie de Besançon)