Baisse des subventions : le CIDFF du Doubs ferme symboliquement ses portes le 26 juin

"Depuis l’adoption du projet de loi de finances pour 2025, une grande partie des subventions, dont la compensation Ségur obtenue par le vote d’un amendement au Sénat le 22 janvier dernier, n’ont toujours pas été versées par l’Etat", s’insurge le CIDFF du Doubs qui précise qu’à cela s’ajoute "le contexte de baisse des subventions des collectivités territoriales" qui "fragilisent doublement les associations".

Dans ce contexte de crise inédite, en solidarité avec les CIDFF de France, le CIDFF du DOUBS a décidé de fermer ses portes le jeudi 26 juin 2025.

Chaque année, les CIDFF informent et accompagnent 150.000 femmes sur leurs droits, dont 40 % de victimes de violences, dans un cadre d’accueil inconditionnel, confidentiel et gratuit. "Ces missions d’intérêt général, confiées par l’Etat, sont lourdement menacées par le retard de versement des subventions, alors que le nombre de femmes qui s’adressent au CIDFF augmente chaque année, dans l’attente du versement des subventions, les CIDFF ont été dans l’obligation de réduire leur activité, de fermer des permanences et leurs services emplois, de supprimer des postes et de licencier, avec des conséquences directes, graves et concrètes pour les salarié·es et pour les 150 000 femmes accompagnées chaque année", nous est-il précisé