Besançon
Sport

Basket : Augustins Venckus vient renforcer le BesAC

Publié le 15/12/2025 - 08:41
Mis à jour le 15/12/2025 - 08:32

Alors que le BesAC est passé tout près de la victoire sur le parquet d’Andrézieux vendredi soir, un autre match s'est lui joué depuis plusieurs jours. Celui de la recherche d'un renfort pour permettre au BesAC de connaître des jours meilleurs que ceux qui ne lui ont jusque-là permis de ne gagner que deux matches sur 15 joués. C’est ainsi que le club bisontin a annoncé le 13 décembre dernier, l’arrivée d’Augustinas Venckus. 

© BesAC
© BesAC

Le Lituanien va venir renforcer l'effectif de Laurent Kleefstra, là où il est estimé qu'il en a le plus besoin, c’est-à-dire sur le poste 2, pour constituer un réel danger dans le tir à trois points afin de scorer et être un leader offensif. L'ailier US Fred Thomas, dans un profil très sensiblement différent, aurait dû être cet élément capable de jouer un tel rôle. Mais on sait que l'aventure a tourné court au terme du septième match de cette saison.

C'est après avoir pesé le pour et le contre en fonction des forces et faiblesses actuelles, après avoir également pris en compte les possibilités financières du club, donc après mûre réflexion, qu'il a été décidé de rechercher un arrière shooteur. Voilà comment le choix s'est ensuite porté sur Augustinas Venckus, proposé par la paire d'agents Didier Salvat - Klemensas Patiejunas, ce dernier bien connu sur les bords du Doubs pour avoir porté les couleurs du BBCD il y a tout juste 20 ans.

Assurément, le poste 2 lituanien Augustinas Venckus (28 ans - 1,90m) est une vraie référence du championnat de Nationale 1 dans lequel il s'est déjà fait remarquer pendant trois saisons. Ses statistiques : en 2022-23 à Orchies (16,1 pts en 29 minutes), en 2023-24 à Tours (10,6 pts en 23 minutes) et à Tarbes-Lourdes en 2024-25 (13,5 pts en 27 minutes). Avec des pourcentages à trois points éloquents : 39,2 %, 45 % et 46 %. Des chiffres qui correspondent à un pur shooteur.

33 points contre le BesAC en 2022-23

Pour la petite histoire, il a déjà joué deux fois contre le BesAC sous le maillot d'Orchies : sur le parquet des Montboucons, il avait alors planté 33 pts à 6/9 à 3 pts et 15 pts au match retour dans le Nord.

Venckus était jusqu’alors sous contrat pour le club de Pro B lituanienne, Alytaus Alytus où il affiche 14,9 pts de moyenne en 17 matches (32 % à 3 pts).Laurent Kleefstra se montre très satisfait de cette pioche : "C'est vraiment actuellement le joueur qu'il nous faut, car on manque d'adresse et on manque de scoring. Augustinas, c'est un vrai bras ! Il s'est de plus immédiatement intéressé à notre projet qu'il veut soutenir. Il a regardé des matches et se montre enthousiaste à l'idée de retrouver la France et la N1" .

Une entrée en scène dès mardi au palais des sports ?

Mais le faire venir n'a pas été un long fleuve tranquille, car il a dû rompre son contrat avec Alytaus Alytus, son club de Pro B lituanien. Ce qui n'a pu se faire après tractations que vendredi dernier alors qu'il a encore joué jeudi soir (12 pts) et qu'il devait jouer de nouveau en championnat samedi soir.

Augustinas Venckus est arrivé à Besançon dimanche en soirée et sera à l'entraînement lundi matin avec ses nouveaux coéquipiers que Laurent Kleefstra a prévenus. Selon le club, tout sera mis en oeuvre pour qu'il soit qualifié pour porter le maillot du BesAC dès mardi soir au palais des sports contre Mulhouse. Mais au vu des lenteurs administratives… rien n’est encore fait. 

basket-ball besAC recrue

Publié le 15 décembre à 08h41 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

