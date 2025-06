Basket - Le BesAC continue son recrutement avec Hugo Cluysen

On le sait, le poste de meneur sera occupé par le binôme Idrissa Pouye et Pavel Bronner, le poste d'arrière sera, lui, confié à la doublette constituée du capitaine Quentin Hanck et de Claudien Eliezer-Vanerot. Enfin, le poste de pivot sera, lui, confié à Calvin Jubenot et à Yannick Nkombou. Trois postes, trois postes doublés.

Restent donc à trouver deux intérieurs sur le poste 4 et un ailier pour prendre la succession de Ben Kovac. C'est ainsi que sur ce poste 4, a été recruté le Français Hugo Cluysen (26 ans, 2,03m), passé par les centres de formation du CSP Limoges et de la JDA Dijon. Il remplacera donc Thibault Boyer qui a passé deux saisons sous le maillot du BesAC et qui devrait participer au projet de relance du basket à Montpellier en N2.

Depuis qu'il est sorti du championnat Espoirs de Pro A, Hugo Cluysen a déjà vu du pays : il est passé par la D4 espagnole et la D3 allemande où il a fait valoir 10,2 pts et 3 rebonds en 21 minutes. En 2024-2025, il avait opéré un retour dans l'Hexagone, plus précisément à Niort en N2 où il a tourné à 16 pts.

”Nous avons misé sur Hugo Cluysen comme l'une des pièces de notre puzzle”

Laurent Kleefstra qui aime expliquer et argumenter ses choix, au micro : "Le poste 4 était totalement à reconstruire avec les départs de Aaron Falzon et de Thibault Boyer. Pour cela, nous avons misé sur Hugo Cluysen comme l'une des pièces de notre puzzle. Il sort d'une belle saison en N2 à Niort avec plus de 16 pts de moyenne et nous sommes confiants sur sa capacité à opérer la transition vers la division supérieure".

Laurent Kleefstra poursuit : ”Hugo est un poste 4 complet, doté d'une bonne qualité d'adresse et d'un bon QI basket qui pourra lui permettre de donner des minutes sur le poste d'ailier. Même s'il s'agira pour lui de sa première expérience en N1, il a disputé plusieurs saisons à l'étranger et dispose donc d'une belle maturité en tant que basketteur. Nous sommes heureux de l'accueillir pour contribuer à atteindre les objectifs du BesAC".

Pour la petite histoire, Hugo est issu d'une famille piquée au basket. Ainsi Luc, son papa après avoir été coach des Espoirs de Pro B à l'Alliance Sud Alsace (ASA) avec même la distinction de meilleur coach Espoirs de Pro B en 2022, est depuis la saison dernière 24-25, le responsable du Centre de formation de Reims Champagne Basket.

(Communiqué du Besac)