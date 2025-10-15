Besançon : il sort de garde à vue pour vol de vélo et se fait réinterpeller pour vol de vélo…

Un homme de 45 ans a été interpellé samedi 12 octobre 2025, vers 21h30, par la brigade anticriminalité de Besançon alors qu’il tentait de forcer le cadenas d’un vélo électrique sur la place Saint-Jacques.

Alertée par le Centre de supervision urbaine (CSU), une patrouille s’est rapidement rendue sur les lieux et a surpris l’individu en flagrant délit, en train de manipuler le cadenas à l’aide d’une barre de fer. L’homme a aussitôt été placé en garde à vue.

Selon la police nationale, le suspect venait tout juste de quitter les locaux de garde à vue la veille, le 11 octobre, pour des faits similaires. Il faisait déjà l’objet d’une convocation dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou convocation par officier de police judiciaire (COPJ), fixée au 23 avril 2026.

Durant son audition, l’intéressé a nié les faits, bien que plusieurs procédures pour des faits analogues soient en cours à son encontre.

Direction la prison

Sa garde à vue a pris fin le 14 octobre. L’homme a été présenté au parquet dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour cinq procédures regroupées. Il a été condamné le jour même à 16 mois de prison avec incarcération et devra indemniser les victimes. Il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon pour exécution de sa peine.