BesanÃ§on
Faits Divers

BesanÃ§on : ils volent des produits dans une Ã©picerie et frappent la commerÃ§ante

PubliÃ© le 28/10/2025 - 11:00
Mis Ã  jour le 28/10/2025 - 09:52

Un Ã©quipage de la Brigade spÃ©cialisÃ©e de terrain et de circulation (BSTC) est intervenu lundi 27 octobre 2025, Ã  12h25, Ã  lâ€™angle de la rue de la RÃ©publique et de lâ€™avenue Gaulard Ã  BesanÃ§on, Ã  la suite dâ€™un vol signalÃ© dans une Ã©picerie.

Selon les premiers Ã©lÃ©ments, plusieurs individus auraient commis un vol au sein du commerce. Alors que la gÃ©rante tentait de les retenir, elle aurait Ã©tÃ© frappÃ©e. Les auteurs prÃ©sumÃ©s ont pris la fuite avant dâ€™Ãªtre localisÃ©s puis interpellÃ©s par les forces de lâ€™ordre. Ils ont Ã©tÃ© placÃ©s en garde Ã  vue.

La victime a dÃ©posÃ© plainte, dÃ©clarant avoir reÃ§u deux coups de poing Ã  lâ€™Ã©paule de la part de lâ€™un des mis en cause, afin de lui permettre de sâ€™enfuir aprÃ¨s le vol. Les deux suspects, Ã¢gÃ©s de 45 et 43 ans, ont Ã©tÃ© auditionnÃ©s mais ont niÃ© les faits, contestant Ã  la fois les accusations de vol et de violences. Leur garde Ã  vue a pris fin le 27 octobre 2025. Ils ont Ã©tÃ© convoquÃ©s devant le tribunal pour une comparution sur reconnaissance prÃ©alable de culpabilitÃ© (COPJ) fixÃ©e en mai 2026.

