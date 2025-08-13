Mercredi 13 Août 2025
Besançon : ivre, il prend la fuite à scooter et fonce dans le véhicule des policiers

Publié le 13/08/2025 - 15:41
Dans la nuit du 11 août 2025, un individu a été placé en garde à vue après avoir percuté avec son scooter une voiture de police dans le quartier des Montboucons et pris la fuite.

© D Poirier

Une brigade anti-criminalité s’est rendue vers 22h45 dans la cité des Montboucons à la suite d’un appel reçu. A l'approche de l'adresse de l'intervention, les agents ont désactivé la signalisation sonore et lumineuse de leur véhicule. Un individu, démuni de casque et seul sur un scooter, est alors venu percuter l'avant droit de la voiture des agents avant de prendre la fuite. 

Le scooter a par la suite été découvert à proximité par une autre patrouille anti-criminalité. À la suite d’un renseignement communiqué aux forces de l’ordre, l’auteur, qui s’apprêtait à regagner son domicile, a pu être interpellé et placé en garde à vue. 

L'individu fortement alcoolisé

Son taux d’alcoolémie a été évalué par les agents à 0,98 mg/litre d'air expiré à 22h58. Le scooter a été pris en charge par la fourrière pour préservation des traces et indices. Le véhicule de police présentait, lui, des rayures à l'avant droit du pare-chocs. L’accrochage n’a fait aucun blessé.

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu l’entièreté des faits, à savoir, avoir pris la fuite sur le scooter d’un ami par peur, au motif qu’il n’avait plus de permis de conduire. Mais aussi, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’annulation de son permis de conduire et en l’absence d’assurance. Il aurait également déclaré aux agents avoir foncé intentionnellement dans le véhicule de police. 

Âgé de 47 ans, l’homme s’est vu remettre à l’issue de sa garde à vue, une ordonnance pénale "primo délinquant" pour le mois de décembre prochain. 

Publié le 13 aout à 15h41 par Elodie Retrouvey
