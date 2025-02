Besançon : un homme menace de venir tuer un policier avec une machette

Les faits se sont déroulés aux alentours de 02h35, lorsque le centre d’information et de commandement (CIC) de la police nationale a reçu un appel d’un homme déclarant s’être fait voler son vélo. Rapidement, son discours s’est dégradé et, après lui avoir suggéré de se rendre au commissariat pour déposer plainte, il a commencé à insulter l’opérateur du CIC. La communication a alors été interrompue.

Peu après, l’individu a rappelé le centre d’urgence et s’est adressé à un second opérateur en le menaçant directement. Il a affirmé qu’il se rendait immédiatement au commissariat, armé d’”une machette”, avec l’intention de "tuer" son interlocuteur. Face à la gravité de ces propos, le chef de poste a été averti et des patrouilles ont été déployées en urgence aux abords du commissariat pour prévenir tout risque d’agression.

L’homme a finalement été localisé et contrôlé par les forces de l’ordre au niveau du pont Canot, soit à quelques dizaines de mètres du commissariat. À leur arrivée, les policiers ont constaté qu’il venait de jeter un cutter dans l’herbe. L’individu, âgé de 22 ans, a été interpellé et placé en garde à vue différée en raison de son état d’alcoolisation avancé, mesuré à 0,98 mg/L d’air expiré.

Durant sa garde à vue, l’homme a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a été libéré à 18h10 le même jour, avec une convocation en justice en juillet 2025 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).