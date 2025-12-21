Dimanche 21 Décembre 2025
Franche-Comté
Sport

Biathlon : Lou Jeanmonnot conclut une folle semaine au Grand-Bornand par une 2e place !

Publié le 21/12/2025 - 18:31
Mis à jour le 21/12/2025 - 18:33

Au Grand-Bornand, Lou Jeanmonnot est chaque jour montée sur le podium: la biathlète française a conclu dimanche 21 décembre 2025 sa folle semaine à domicile par une 2e place dans la mass start, avec le dossard jaune de leader au général sur les épaules.

Lou Jeanmonnot © Équipe de France de Biathlon/Facebook
Lou Jeanmonnot © Équipe de France de Biathlon/Facebook

Deuxième du sprint, première de la poursuite et deuxième dimanche : "Je pouvais difficilement faire mieux. Ce sont des courses quasi pleines", a savouré la Franc-Comtoise de 27 ans, un an après son passage raté en Haute-Savoie, où elle n'avait pas fait mieux que 14e.

Dimanche, lors du dernier tir debout de la mass start, Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet, amies et coéquipières, sont arrivées ensemble avec une petite avance et un 15/15 derrière la carabine.

Les deux Françaises ont toutefois commis une faute (19/20 au total) alors que la Norvégienne Maren Kirkeeide a blanchi ses cinq cibles (19/20 aussi). Toutes les trois se sont élancées dans la dernière boucle de 2,5 km avec une quinzaine de secondes de retard sur Camille Bened, parfaite derrière la carabine (20/20).

Kirkeeide a été la première à revenir et à dépasser Bened, puis "JBB" et Jeanmonnot.

"Une semaine qui marque"

"Quand Maren (Kirkeeide) est partie et qu'on s'était rapprochés suffisamment de Camille (Bened), je lui ai laissé trop de mètres. Je n'avais pas entendu que Lou (Jeanmonnot) était derrière dans mes skis", a raconté Justine Braisaz-Bouchet.

"On ne s'est pas aidées, c'est ça qui est un peu frustrant, parce que si on avait été malignes, on aurait peut-être pu faire mieux", a regretté Jeanmonnot.

Dans la dernière ligne droite, la Norvégienne a pu conserver sa première place, avec moins d'une seconde d'avance sur Jeanmonnot (+0.3) et Braisaz-Bouchet (+0.8), Camille Bened franchissant la ligne d'arrivée à la 4e place.

Après ce week-end quasi parfait, Lou Jeanmonnot quitte le Grand-Bornand avec le dossard jaune de leader de la Coupe du monde, avec 68 points d'avance sur Kirkeeide (481 contre 413).

"Quoi qu'il arrive, c'est une semaine qui marque, car jusqu'à présent elle butait sur cette étape. Là, elle est montée trois fois sur la +boîte+, dont aujourd'hui avec le maillot jaune qui faisait partie des choses qui lui trottaient dans la tête", explique l'entraîneur du groupe féminin Cyril Burdet.

Perrot veut taper "plus fort"

Dans l'après-midi, Éric Perrot a pris la 2e place de la mass start (15 km) avec un sans-faute au tir, devancé par l'Italien Tommaso Giacomel.

"Aujourd'hui, je me suis senti quasiment imbattable", a savouré l'Italien, parti à la faute lors du premier tir couché mais inarrêtable sur les skis.

Il s'agit du troisième podium individuel cet hiver pour Perrot après sa deuxième place en sprint et sa victoire en poursuite la semaine dernière à Hochfilzen (Autriche).

Cette semaine, dans la station haut-savoyarde, il a pris la 8e place du sprint, la 4e de la poursuite et la 2e de la mass start.

"La régularité était un mot-clé de ce début de saison. Maintenant, j'ai envie de taper un peu plus fort", a assuré l'ambitieux Perrot, candidat au gros globe.

Grâce à ces résultats constants, il conforte sa deuxième place au classement général de la Coupe du monde, 113 points derrière le Norvégien Johan-Olav Botn (560 contre 447), 5e dimanche de la mass start. Giacomel revient sur ses talons, avec 431 points.

"Botn a été plus fort et le classement général le montre. Mais je suis bien positionné, je sais qu'il y aura des opportunités et je serai là pour les prendre", a affirmé le Savoyard de 24 ans.

La prochaine étape de Coupe du monde se déroule à Oberhof, dans l'est de l'Allemagne, début janvier, avec un sprint (le 9) et une poursuite (le 11), entrecoupés d'un relais (le 10).

(AFP)

Publié le 21 décembre à 18h31
