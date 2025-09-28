Biblis en folie revient du 3 au 5 octobre en Bourgogne Franche-Comté

Après le succès de la première édition, au cours de laquelle plus de 2.000 événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français, Biblis en folie fait son retour avec une programmation enrichie et étendue sur trois jours en Bourgogne Franche-Comté du 3 au 5 octobre 2025. Voici le programme.

Cette année, l’événement débutera dès le vendredi 3 octobre pour accueillir des scolaires. Il se poursuivra les 4 et 5 octobre pour inviter le grand public, et en particulier les plus jeunes, à (re)découvrir sa bibliothèque de proximité en prenant part à de nombreux événements festifs et gratuits.

Donner le goût de la bibliothèque dès le plus jeune âge

Qu’ils soient bébés, enfants, adolescents ou jeunes adultes, tous trouvent aujourd’hui en bibliothèque bien plus que des livres. Lieu de découverte, d’évasion et d’émancipation intellectuelle et sociale, la bibliothèque stimule l’imaginaire, enrichit le langage, favorise l’autonomie dans les apprentissages et développe l’esprit critique. Elle offre également un cadre rassurant, accessible à tous, propice à la concentration, à la créativité et aux rencontres. Fréquenter une bibliothèque, ce n’est pas seulement cultiver le goût de la lecture, c’est aussi apprendre à se construire comme citoyen curieux, informé et ouvert aux autres.

La deuxième édition de Biblis en folie met particulièrement l’accent sur ces publics, avec de nombreuses animations spécialement conçues pour les plus petits et les élèves. En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, la majorité des bibliothèques participantes accueilleront des classes dès le vendredi, afin d’encourager la fréquentation de ces lieux.

Le pass Culture, également partenaire de l’opération, mettra en place un dispositif de valorisation des événements dédiés aux jeunes.

De nombreux événements à ne pas manquer en Bourgogne Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, les bibliothèques et médiathèques proposeront de nombreuses animations, parmi lesquelles :

À la médiathèque Pierre de Coubertin à Besançon (Doubs) : un éveil musical avec l’association Tralalère pour les enfants de 0 à 4 ans à travers des jeux de doigts, des chansons, des instruments et des histoires musicales

À la médiathèque de l’Hôtel-Dieu à Dole (Jura) : une lecture à voix haute, animée par le collectif Les Mousquetextes, pour découvrir et échanger autour des nouveautés de la rentrée littéraire

À la médiathèque René Bégeot à Ronchamp (Haute-Saône) : un escape game « Panique à la bibliothèque » pour plonger dans l’univers de la science à travers des énigmes et des défis

À la bibliothèque Léon Deubel à Belfort (Territoire de Belfort) : la conférence "Un siècle d'IA (1946-2046)", animée par Alexis Choron, formateur en IA générative, qui interroge sur 100 ans d’intelligence artificielle pour tout découvrir de son histoire, ses enjeux et ses impacts sur notre société.

À la bibliothèque-médiathèque François Mitterrand à Chenôve (Côte-d’Or) : le spectacle « un acteur dans ma bibli’ » qui propose de découvrir la rentrée littéraire à travers des bandes annonces de livres, offrant un avant-goût des romans

À la médiathèque municipale de Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre) : un « café polar » pour échanger autour des titres de la sélection du 22ème Prix du Polar en Nivernais

À la médiathèque municipale du Creusot (Saône-et-Loire) : un challenge bookface, où la couverture d’un livre devient la continuité d’un visage ou du corps pour un selfie littéraire

À la médiathèque Jean-Christophe Rufin à Sens (Yonne) : un café lecture pour échanger sur ses lectures préférées

Biblis en folie s'inscrit dans le paysage des grandes manifestations culturelles mises en œuvre par le ministère de la Culture à l’instar de la Fête de la musique, des Journées européennes du patrimoine ou encore de la Nuit européenne des musées.